В ноябре закапываю в огороде бутылки — отгоняют мышей лучше голодного кота: кроты тоже уйдут в закат

Дачный лайфхак от продвинутых огородников

Осенний период требует от садовода активных мер по защите участка. В холодное время года грызуны наносят большой вред насаждениям, однако существуют эффективные и гуманные методы борьбы с ними.

Хорошим решением является использование березового дегтя, резкий специфический запах которого отпугивает вредителей на значительном расстоянии.

Для защиты кустарников и деревьев от мышей и зайцев нужно приготовить раствор: разведите 6 столовых ложек березового дегтя в 10 литрах воды и обработайте полученной смесью стволы и приствольные круги.

Для предотвращения активности кротов на участке необходимо поздней осенью разместить по периметру пластиковые бутылки объемом 1,5 л с заранее проделанными отверстиями, вкопав их в землю так, чтобы горлышко оставалось над поверхностью. Затем наполните емкости подготовленным дегтярным раствором.

В следующем году на вашем дачном участке гарантированно не будет кротов.

Поскольку кроты не впадают в зимнюю спячку, а лишь сокращают периоды активности до 2–3 часов, в холодный сезон они интенсивно расширяют систему ходов в поисках пропитания. Использование дегтя позволит эффективно изгнать вредителей с территории, предотвращая повреждение садовых культур и их появление на участке весной.

Фото сгенерировано ИИ

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