Один выходной посреди недели: почему 4 ноября все едут именно в Петербург

Ноябрь — традиционное время для коротких перезагрузок перед долгим зимним сезоном. Но в 2026 году привычные планы пришлось перекроить.

Праздник 4 ноября выпал аккурат на середину недели — на среду. Никаких длинных выходных не случилось, остался всего один свободный день.

Однако отказываться от путешествий никто не стал. Главным направлением для быстрой смены обстановки снова стал Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в сервисе путешествий "Туту".

Календарный подвох: победили обычные уикенды

Уезжать куда-то посреди рабочей недели ради одного дня — сомнительное удовольствие. Поэтому туристы просто сменили тактику.

Вместо Дня народного единства люди массово бронируют обычные субботы и воскресенья. На сам праздничный день пришлось лишь 12% от всех броней месяца, пишет Росбалт.

Зато доля стандартных уикендов подскочила почти до 50%.

Самый горячий спрос теперь приходится на даты рядом с выходными: 6, 13 и 27 ноября. Люди берут отгул на пятницу или просто уезжают сразу после работы.

Две столицы снова на связи

Маршрут между Москвой и Петербургом вновь возглавил рейтинг самых популярных поездок в стране. Спрос растет в обе стороны: москвичи едут в Северную столицу чаще на 5%, а петербуржцы отправляются в Москву активнее на 8%.

Главный фаворит среди транспорта — поезда. На них приходится львиная доля бронирований. И это логично: сел на вечерний «Сапсан» — и через четыре часа ты уже гуляешь по Невскому проспекту. Растет интерес и к быстрым авиаперелетам.

А вот автобусы теряют популярность: тратить драгоценные часы коротких выходных на долгую дорогу в тесноте туристы больше не хотят.

Зачем ехать в Петербург поздней осенью?

Казалось бы, ноябрьский Петербург с его промозглым ветром и дождями — не самый очевидный выбор для отпуска. Но именно сейчас у города появляется особый шарм, ради которого стоит приехать на пару дней:

Музеи без толп. Главный плюс осеннего Питера — отсутствие безумных летних очередей. В Эрмитаж, Главный штаб или Русский музей можно попасть спокойно и без суеты.

Главный плюс осеннего Питера — отсутствие безумных летних очередей. В Эрмитаж, Главный штаб или Русский музей можно попасть спокойно и без суеты. Театральный сезон в разгаре. Ноябрь — лучшее время для балета, оперы и премьерных спектаклей в Мариинке, Михайловском или БДТ.

Ноябрь — лучшее время для балета, оперы и премьерных спектаклей в Мариинке, Михайловском или БДТ. Уютные кофейни и бары. Когда на улице моросит, особенно приятно прятаться в знаменитых пышечных, книжных кафе на Фонтанке или исследовать гастрономические улицы вроде Рубинштейна и Жуковского.

Когда на улице моросит, особенно приятно прятаться в знаменитых пышечных, книжных кафе на Фонтанке или исследовать гастрономические улицы вроде Рубинштейна и Жуковского. Своя атмосфера. Низкие тучи, мокрый гранит, желтые листья в парках и свет старых фонарей создают ту самую киношную романтику, которую ищут в городе на Неве.

А что с конкурентами?

Любопытно, что главным рекордсменом по темпам роста стала Казань. Число поездок туда из Москвы подскочило почти на 47%.

Но Петербург по-прежнему берет стабильностью и удобной логистикой. Добраться сюда проще и быстрее всего, а сценариев для отдыха в городе хватит на десятки коротких поездок.

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