Как в метро, только на воде: зачем на причалах Невы ставят турникеты и куда уплывут 180 миллиардов

В Мариинском дворце обсудили транспортное будущее города.

Депутаты и чиновники заглянули вперед: поговорили о расходах, судьбе платных парковок и рекордных речных прогулках.

Платная парковка: пока можно выдохнуть

Главная хорошая новость для автомобилистов — в 2027 году расширять зону платной парковки не будут. Сроки сдвинули ориентировочно на 2029 год, сообщает городской Комитет по транспорту.

В Смольном решили взять паузу, чтобы оценить реальный эффект от уже работающих зон в центре и на Васильевском острове. Специалисты смотрят, разгрузились ли улицы и стало ли проще дышать общественному транспорту.

Когда расширение все-таки начнется, оно пойдет точечно:

Первый кандидат — район Финляндского вокзала. Там вечная беда с машинами из-за плотного потока пригородных электричек.

— район Финляндского вокзала. Там вечная беда с машинами из-за плотного потока пригородных электричек. Дальше в очереди — проблемные участки в Адмиралтейском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах.

Куда уйдут 180 миллиардов рублей

На 2027 год Комитет по транспорту запросил внушительную сумму — 180,9 млрд рублей. Цифра кажется космической, но для пятимиллионного мегаполиса это базовые траты.

Львиная доля этих денег идет не на «стройки века», а на поддержку ежедневной работы транспорта:

Субсидии. Если бы город не доплачивал за каждого пассажира, поездка на метро или автобусе стоила бы ощутимо дороже 100 рублей.

Если бы город не доплачивал за каждого пассажира, поездка на метро или автобусе стоила бы ощутимо дороже 100 рублей. Обновление парка. Город продолжает заменять старый транспорт на современные тихие трамваи, электробусы и комфортные поезда «Балтиец» для подземки.

Город продолжает заменять старый транспорт на современные тихие трамваи, электробусы и комфортные поезда «Балтиец» для подземки. Ремонт путей и инфраструктуры. Чтобы вагоны не трясло, а транспорт ходил строго по расписанию.

Речной бум: Петербург возвращает статус морской столицы

Сезон навигации 2026 года выдался рекордным. Водный транспорт в Петербурге окончательно перестал быть просто развлечением для туристов и стал частью городской жизни.

5,2 миллиона пассажиров перевезли по рекам и каналам за сезон.

перевезли по рекам и каналам за сезон. Городские причалы приняли корабли более 40 тысяч раз.

Центром притяжения стал новый причал прямо у Дворцовой площади. А на причалах у Адмиралтейства и Петропавловской крепости начали тестировать турникеты.

Система работает прямо как в метро: приложил билет или карту — прошел на борт без очередей и ручной проверки.

Но не обошлось и без лихачей. Патрули поймали больше тысячи нарушителей — в основном за опасные маневры, превышение скорости и перевозку пассажиров без лицензии. За безопасностью на воде теперь следят строже.

Город продолжит открывать новые водные точки. В ближайших планах — причал на Арсенальной набережной и долгожданная городская пристань в Кронштадте (на Летней пристани).

Это сделает поездки к популярному парку «Остров фортов» и музеям еще удобнее — прямо по воде, без пробок на КАД.

Ранее «Городовой» рассказывал, что продуктовая корзина в Петербурге почти догнала столичную.