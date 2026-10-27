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Как в метро, только на воде: зачем на причалах Невы ставят турникеты и куда уплывут 180 миллиардов

Опубликовано: 27 октября 2026 11:23
 Проверено редакцией
Как в метро, только на воде: зачем на причалах Невы ставят турникеты и куда уплывут 180 миллиардов
Как в метро, только на воде: зачем на причалах Невы ставят турникеты и куда уплывут 180 миллиардов
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В Мариинском дворце обсудили транспортное будущее города.

Депутаты и чиновники заглянули вперед: поговорили о расходах, судьбе платных парковок и рекордных речных прогулках.

Платная парковка: пока можно выдохнуть

Главная хорошая новость для автомобилистов — в 2027 году расширять зону платной парковки не будут. Сроки сдвинули ориентировочно на 2029 год, сообщает городской Комитет по транспорту.

В Смольном решили взять паузу, чтобы оценить реальный эффект от уже работающих зон в центре и на Васильевском острове. Специалисты смотрят, разгрузились ли улицы и стало ли проще дышать общественному транспорту.

Когда расширение все-таки начнется, оно пойдет точечно:

  • Первый кандидат — район Финляндского вокзала. Там вечная беда с машинами из-за плотного потока пригородных электричек.
  • Дальше в очереди — проблемные участки в Адмиралтейском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах.

Куда уйдут 180 миллиардов рублей

На 2027 год Комитет по транспорту запросил внушительную сумму — 180,9 млрд рублей. Цифра кажется космической, но для пятимиллионного мегаполиса это базовые траты.

Львиная доля этих денег идет не на «стройки века», а на поддержку ежедневной работы транспорта:

  • Субсидии. Если бы город не доплачивал за каждого пассажира, поездка на метро или автобусе стоила бы ощутимо дороже 100 рублей.
  • Обновление парка. Город продолжает заменять старый транспорт на современные тихие трамваи, электробусы и комфортные поезда «Балтиец» для подземки.
  • Ремонт путей и инфраструктуры. Чтобы вагоны не трясло, а транспорт ходил строго по расписанию.

Речной бум: Петербург возвращает статус морской столицы

Сезон навигации 2026 года выдался рекордным. Водный транспорт в Петербурге окончательно перестал быть просто развлечением для туристов и стал частью городской жизни.

  • 5,2 миллиона пассажиров перевезли по рекам и каналам за сезон.
  • Городские причалы приняли корабли более 40 тысяч раз.

Центром притяжения стал новый причал прямо у Дворцовой площади. А на причалах у Адмиралтейства и Петропавловской крепости начали тестировать турникеты.

Система работает прямо как в метро: приложил билет или карту — прошел на борт без очередей и ручной проверки.

Но не обошлось и без лихачей. Патрули поймали больше тысячи нарушителей — в основном за опасные маневры, превышение скорости и перевозку пассажиров без лицензии. За безопасностью на воде теперь следят строже.

Город продолжит открывать новые водные точки. В ближайших планах — причал на Арсенальной набережной и долгожданная городская пристань в Кронштадте (на Летней пристани).

Это сделает поездки к популярному парку «Остров фортов» и музеям еще удобнее — прямо по воде, без пробок на КАД.

Ранее «Городовой» рассказывал, что продуктовая корзина в Петербурге почти догнала столичную.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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