Как в метро, только на воде: зачем на причалах Невы ставят турникеты и куда уплывут 180 миллиардов

Депутаты и чиновники заглянули вперед: поговорили о расходах, судьбе платных парковок и рекордных речных прогулках.
Платная парковка: пока можно выдохнуть
Главная хорошая новость для автомобилистов — в 2027 году расширять зону платной парковки не будут. Сроки сдвинули ориентировочно на 2029 год, сообщает городской Комитет по транспорту.
В Смольном решили взять паузу, чтобы оценить реальный эффект от уже работающих зон в центре и на Васильевском острове. Специалисты смотрят, разгрузились ли улицы и стало ли проще дышать общественному транспорту.
Когда расширение все-таки начнется, оно пойдет точечно:
- Первый кандидат — район Финляндского вокзала. Там вечная беда с машинами из-за плотного потока пригородных электричек.
- Дальше в очереди — проблемные участки в Адмиралтейском, Кировском, Московском и Фрунзенском районах.
Куда уйдут 180 миллиардов рублей
На 2027 год Комитет по транспорту запросил внушительную сумму — 180,9 млрд рублей. Цифра кажется космической, но для пятимиллионного мегаполиса это базовые траты.
Львиная доля этих денег идет не на «стройки века», а на поддержку ежедневной работы транспорта:
- Субсидии. Если бы город не доплачивал за каждого пассажира, поездка на метро или автобусе стоила бы ощутимо дороже 100 рублей.
- Обновление парка. Город продолжает заменять старый транспорт на современные тихие трамваи, электробусы и комфортные поезда «Балтиец» для подземки.
- Ремонт путей и инфраструктуры. Чтобы вагоны не трясло, а транспорт ходил строго по расписанию.
Речной бум: Петербург возвращает статус морской столицы
Сезон навигации 2026 года выдался рекордным. Водный транспорт в Петербурге окончательно перестал быть просто развлечением для туристов и стал частью городской жизни.
- 5,2 миллиона пассажиров перевезли по рекам и каналам за сезон.
- Городские причалы приняли корабли более 40 тысяч раз.
Центром притяжения стал новый причал прямо у Дворцовой площади. А на причалах у Адмиралтейства и Петропавловской крепости начали тестировать турникеты.
Система работает прямо как в метро: приложил билет или карту — прошел на борт без очередей и ручной проверки.
Но не обошлось и без лихачей. Патрули поймали больше тысячи нарушителей — в основном за опасные маневры, превышение скорости и перевозку пассажиров без лицензии. За безопасностью на воде теперь следят строже.
Город продолжит открывать новые водные точки. В ближайших планах — причал на Арсенальной набережной и долгожданная городская пристань в Кронштадте (на Летней пристани).
Это сделает поездки к популярному парку «Остров фортов» и музеям еще удобнее — прямо по воде, без пробок на КАД.
Ранее «Городовой» рассказывал, что продуктовая корзина в Петербурге почти догнала столичную.