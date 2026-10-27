Всего 2 капли на ватный диск – и в шкафу с вещами свежо, как в альпийских горах: средство есть в любом доме

Как убрать затхлый запах из шкафа с вещами - дорогие ароматизаторы не пригодятся

Можно выложить в шкаф только чистые вещи, но буквально через неделю внутри появится затхлый запах, из-за чего возникнет ощущение, что одежда находится там уже полгода. Такие вещи не хочется даже надевать, но есть выход из ситуации. Достаточно применить простую хитрость - добавить две капли на ватный диск, после чего положить его в шкаф. Теперь при открывании дверцы будет стоять легкий аромат.

Что понадобится

Для этой цели нужен обычный шампунь, который имеет ненавязчивый аромат. Возьмите сухой ватный диск, капните всего 2 капли. Положите его в крышечку или емкость и поставьте в шкаф.

Лучше всего ставить его не в дальний угол полки, а на видном месте. При циркуляции воздуха запах будет лучше распространяться.

Для большого шкафа потребуется больше ватных дисков

Одного ватного диска с шампунем точно будет мало, если шкаф имеет много отделений. В подобном случае следует поставить сразу несколько “освежителей воздуха”, сообщает vluki.ru.

Что важно сделать

Важно поддерживать шкафы в чистоте, своевременно удалять пыль и грязь, а также не складывать в него ту одежду, которая уже нуждается в стирке.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова использует лайфхак с шампунем на постоянной основе. Пропитанные ватные диски лежат у нее не только в обычном шкафу, но на каждой полке комода. Эффекта от средства хватает максимум на неделю, поэтому диски придется заменять для поддержания результата.

Фото: Сгенерировано ИИ

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