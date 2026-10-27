Новогодняя сказка на рельсах: когда в Петербург приедет поезд Деда Мороза и как встретить праздник в пути

Зима уже на пороге, а вместе с ней — предпраздничная суета и ожидание чуда. В этом году железнодорожники снова приготовили отличные сюрпризы для детей и взрослых.
По стране поедет знаменитый сказочный состав с главным волшебником, а для любителей путешествий запустят специальный поезд в Петербург и Карелию.
Поезд Деда Мороза: 24 тысячи километров чудес
Главный зимний волшебник отправляется в путь уже 8 ноября из своей резиденции в Великом Устюге. Это гигантское турне: поезд будет в дороге 63 дня, преодолеет около 24 тысяч километров и заглянет в 65 городов России, сообщили в РЖД.
Маршрут продумали основательно:
- Первыми гудок паровоза услышат жители Заполярья и Севера — Воркуты, Лабытнанги и Сыктывкара.
- Затем поезд уйдет в Сибирь и навестит Омск, Тюмень и Новосибирск.
- В декабре состав доберется до городов Урала и Поволжья.
- Новогоднюю ночь Дед Мороз со своей командой встретит в Ярославле.
- В первых числах января поезд сделает остановку в Москве.
- А на Рождество его остановкой станет Санкт-Петербург. На станцию Новый Петергоф состав прибудет 6 и 7 января.
Потом поезд отправится в Петрозаводск и обратно в Великий Устюг.
Что спрятано внутри сказочного поезда
Состав тянет за собой настоящий ретро-паровоз: он гудит, свистит и выпускает клубы пара, создавая ощущение старой сказки.
Внутри вагонов спрятан целый праздничный городок:
- Рабочий кабинет и приемная Деда Мороза.
- Вагоны для игр и детских квестов.
- Сказочный кукольный театр.
- Лавка с подарками и северными сувенирами.
- Вагон-ресторан, где поят горячим чаем из самовара и угощают пряниками.
Поезд №956: Новый год на Дворцовой площади
Если сидеть дома в новогоднюю ночь не хочется, есть готовый план. РЖД назначила праздничный туристический поезд №956 сообщением Москва — Санкт-Петербург.
Поезд стартует с Ленинградского вокзала столицы 31 декабря в 10:47 утра. В Петербург вы приедете в 18:00. Это идеальное время: можно спокойно заселиться, переодеться и отправиться в центр города.
Главные гулянья пройдут на Дворцовой площади. Там поставят огромную 30-метровую живую ель, зальют ледовые горки для катания на тюбингах, откроют ярмарку и запустят салют.
А после курантов — в Карелию
На праздновании в Петербурге поездка не заканчивается. Этот тур работает по принципу «отель на колесах»: ночью вы спите в купе, а днем гуляете по новым местам.
Из Петербурга поезд повезет туристов прямо в зимнюю Карелию. Путешественников ждет пересадка на знаменитый «Рускеальский экспресс» на паровой тяге, катание на хаски, лыжные прогулки и настоящая зимняя рыбалка.
Билеты на новогодний рейс уже продаются на сайте и в кассах. Если вы давно мечтали о необычных праздниках — самое время строить планы!
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