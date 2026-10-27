Только не черные носки и не широкие брюки: почему бортпроводники не советуют надевать их в полет

Привычная одежда, которую пассажиры выбирают для комфортного полёта, может создать им проблемы

Опытные бортпроводники предупреждают: привычная одежда, которую пассажиры выбирают для комфортного полёта, может создать им проблемы. Речь идет о черных носках и широких брюках.

Почему не стоит надевать черные носки

Британский бортпроводник с 25-летним стажем объяснил, почему тёмные носки могут стать причиной серьёзного инцидента. На ночных рейсах, когда свет на борту приглушён, пассажиры часто разуваются и вытягивают ноги в проход. Чёрные носки на фоне тёмного покрытия не видны, и экипаж замечает их в последнюю секунду.

Бортпроводники двигаются быстро, часто с напитками и маневрируют между сумками и локтями. Невольная подножка от спящего пассажира — это риск споткнуться, упасть и облить кипятком себя и пассажиров. Безопаснее выбирать светлые или яркие носки, которые хорошо видны в полумраке.

Почему не стоит надевать широкие брюки

Британская стюардесса Керстин советует избегать трендовых брюк, которые волочатся по полу. В самолёте и аэропорту полы — крайне грязные места. Широкие брючины собирают эту грязь, а затем пассажир приносит её на своё сиденье и в ручную кладь. Особенно рискованно заходить в туалет в такой одежде. Бортпроводники рекомендуют выбирать брюки с эластичным или зауженным низом.

Что надеть для перелета

Для полета подойдут свободные брюки из дышащих тканей с эластичным поясом, которые не сковывают движений и не волочатся по полу. Носки надевайте светлые, из хлопка или шерсти. Обувь лучше закрытая. Для верха выбирайте многослойность, чтобы можно было и утеплиться, и снять лишнее, если станет жарко. Такая одежда делает полёт комфортнее, безопаснее и гигиеничнее.

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