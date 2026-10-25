Почему Лада "Веста" такая тихая: полный разбор показал, как на заводе обеспечили шумоизоляцию

Vesta не самая тихая в классе, но конкурирует с корейскими и немецкими одноклассниками на равных

Почему Lada Vesta считается тихим автомобилем в своём классе? Ответ на этот вопрос дал автоэксперт. После полной разборки салона стало видно, что производитель не экономил на шумоизоляции.

Уровень нельзя назвать выдающимся, но для B-класса он вполне достойный, считает автор.

Пол и моторный щит

В ногах передних и задних пассажиров уложен толстый слой технического войлока — около 2 см. Формовка жёсткая и плотная, с аккуратными вырезами под крепёж, сиденья и консоли. Моторный щит изнутри закрыт другим по составу материалом: сверху войлок покрыт полимерной плёнкой, которая улучшает шумопоглощение и защищает от влаги.

Похожие маты из полиэфирного или полипропиленового волокна используют и на более дорогих моделях, включая Skoda Superb, Octavia и Kia Sportage.

Крыша

Изнутри по всей площади наклеен виброизоляционный материал. Дополнительно на самой обшивке потолка закреплён толстый слой шумопоглощающего материала.

Багажник и арки

В багажном отсеке виброизоляция есть на многих участках пола, поверх неё — войлочные маты. Арки тоже частично защищены. По объёму шумоизоляции багажник превосходит многие бюджетные иномарки.

Скрытый слой

Под матами на полу обнаружился достаточный слой вибропласта, включая тоннель пола.

Детали салона

Практически все обшивки дверей, накладки стоек и облицовки арок имеют с внутренней стороны дополнительные пласты шумоизоляции.

Мнения водителей

"Колёсный шум может зависеть от резины".

"Может и неплохо с шумоизоляцией, не спорю. Но она выпускается у нас, в России. Вопрос: почему у нее ценник дороже многих китайцев? У нас что, 1 кв. м шумоизоляции 100 тысяч стоит?



"У меня была Ауди 100 1983 года, двигатель пятицилиндровый. Я такую шумку больше нигде не видел. Ни шума колёс, ни шума ветра за стеклом, ни мотора. Даже когда стоишь и боковое стекло закрываешь, плохо слышно говорящего с улицы".

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