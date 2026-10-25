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Выплаты пенсионерам ко Дню народного единства: кто и сколько получит до 4 ноября

Опубликовано: 25 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Выплаты пенсионерам ко Дню народного единства: кто и сколько получит до 4 ноября
Выплаты пенсионерам ко Дню народного единства: кто и сколько получит до 4 ноября
Городовой ру
В начале ноября 2026 года, в период празднования Дня народного единства, некоторых пенсионеров ожидают изменения в порядке начисления пенсии

В начале ноября 2026 года, в период празднования Дня народного единства, некоторых пенсионеров ожидают изменения в порядке начисления пенсии: сдвиг даты выплаты и прибавка к сумме. Это не является "подарочными" деньгами к празднику, но связано с его празднованием.

Изменения графика выплат

Дело в том, что по закону, если день выплаты пенсии совпадает с праздничным неработающим днем, то деньги должны отправить заранее. День народного единства, который отмечается 4 ноября, является праздничным выходным. Поэтому те, кому пенсия обычно приходит на карту 4-го числа, получат ее днем раньше. Это распространяется не только на пенсионеров по возрасту, но и на других получателей выплат по линии Соцфонда. Поскольку изменения плановые, то произойдут они без участия самих граждан, в беззаявительном порядке.

По тому же принципу изменятся и декабрьские выплаты. Как ранее рассказал Городовой, в декабре пенсионеры получат две пенсии, и это тоже связано со сдвигом графика.

Ноябрьские повышения пенсий

Следующее изменение связано с удвоением фиксированной части пенсии. Как и в другие месяцы, прибавку с ноября начнут получать те, кому в прошлом месяце исполнилось 80 лет. Они получат фиксированную выплату к страховой пенсии в двойном размере. Помимо нее этим же гражданам назначается надбавка за уход. Вместе обе выплаты дают почти 11 тысяч рублей.

Что касается большинства пенсионеров, то размер их выплат в ноябре не изменится. В целом по России средний размер страховой пенсии по старости составляет в текущем году около 27 тыс. рублей.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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