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Заплатят вдвойне: россиянам анонсировали выплату двух пенсий в декабре

Опубликовано: 24 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Заплатят вдвойне: россиянам анонсировали выплату двух пенсий в декабре
Заплатят вдвойне: россиянам анонсировали выплату двух пенсий в декабре
Городовой ру
Стало известно, кто получит две пенсии перед Новым годом  

По две пенсии выдадут в конце года пенсионерам. Двойная выплата распространяется на тех граждан, которым перечисляют деньги до 10 числа месяца. В начале декабря им придут деньги за декабрь, а в конце — за январь. Это не новогодний подарок от государства, а стандартная практика СФР.

Дело в том, что с 1 по 10 января 2027 года в стране объявлены выходными и праздничными днями. Согласно законодательству если день выплаты зарплаты или социальных пособий приходится на выходные или праздники, то деньги должны быть перечислены до каникул. В текущем году это должно произойти до 30 декабря — последнего рабочего дня уходящего года, напоминает Банки.ру. Такой механизм переноса выплат работал и в прежние годы, так что нынешняя ситуация не является исключением.

Перечисление обеих пенсий происходит автоматически, подавать какие-либо заявления нет необходимости. Пенсионерам не нужно беспокоиться: деньги придут на ту же карту, тем же способом, как они получают пенсию.

Декабрьская двойная выплата — не разовая мера, а регулярная практика, продиктованная праздничным календарём. Пенсионерам, которые привыкли к определённому графику, стоит заранее учесть, что они получат январскую пенсию досрочно, а следующая выплата будет уже в феврале. Стоит спланировать свои расходы заранее, с учетом изменившегося графика.

Изображение создано при помощи ИИ

Ранее Городовой рассказал о 6 категориях пенсионеров, с которых могут взыскать переплату.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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