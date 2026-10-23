Кого СФР проверит в первую очередь: 6 категорий пенсионеров, с которых могут взыскать переплату

Соцфонд не проводит массовых проверок, но сверяет данные с базами ФНС, Росреестра и МВД

Российским пенсионерам могут назначаться различные доплаты, связанные с определенными жизненными обстоятельствами. И если ситуация меняется, то и доплату нужно отменять. Соцфонд России не проводит массовых проверок, но сверяет данные с базами ФНС, Росреестра и МВД. Если сведения перестают соответствовать условиям выплаты, возникает переплата, которую могут удержать из будущих пенсий или взыскать через суд. Категории, которые подпадают под проверку, перечислил источник.

1. Пенсионеры, сменившие место жительства

При переезде теряется право на северные и сельские надбавки. Если человек переехал из районов Крайнего Севера в регион с мягким климатом, районный коэффициент перестаёт действовать. Надбавка за сельский стаж аннулируется при выезде за пределы РФ. Разницу за весь период проживания на новом месте придётся вернуть.

2. Работающие получатели социальных доплат

Социальная доплата до прожиточного минимума положена только неработающим. Право на неё исчезает при любом доходе, с которого платятся страховые взносы: трудовой договор, ГПХ, разовые услуги, самозанятость. Если пенсионер трудоустроился, но продолжил получать доплату как неработающий, полученные суммы признаются неосновательным обогащением.

3. Получатели компенсации по уходу

Выплата в размере 1200 рублей по уходу за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет предназначена только для неработающих. Если ухаживающий выходит на работу, открывает ИП, оформляет самозанятость или сам начинает получать пенсию, компенсация прекращается. Все средства, поступившие после этого, подлежат возврату.

4. Пенсионеры с надбавкой за иждивенца

Надбавка за ребёнка-студента сохраняется, пока он учится очно. Переход на заочную или вечернюю форму, отчисление, академический отпуск или трудоустройство лишают права на доплату. СФР сверяет данные с учебными заведениями и военкоматами.

5. Получатели субсидий на ЖКУ с долгами

Субсидия на коммунальные услуги не положена при подтверждённой судом задолженности свыше трёх месяцев. Информация поступает через ГИС ЖКХ. Выплату могут приостановить до погашения долга или оформления рассрочки.

6. Владельцы дорогого имущества и вкладчики

Процентный доход по вкладам и приобретение недвижимости или автомобиля могут влиять на право на региональные выплаты и субсидии. В некоторых регионах порог составляет 160 тысяч рублей. ФНС передаёт данные о процентах, и при превышении лимита льготы могут пересмотреть.

Юристы советуют: сообщайте об изменениях в СФР не позднее следующего рабочего дня после трудоустройства, переезда, отчисления ребёнка или открытия ИП.

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