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Вместо удостоверения — код: одной категории пенсионеров заменяют документы

Опубликовано: 22 октября 2026 17:13
 Проверено редакцией
Вместо удостоверения — код: одной категории пенсионеров заменяют документы
Вместо удостоверения — код: одной категории пенсионеров заменяют документы
Legion-Media
Ветераны труда смогут получить цифровой код, который заменит удостоверение

Вместо удостоверения — код. Пенсионеры, которые имеют статус Ветерана труда, смогут подтверждать его цифровым кодом, без бумажного удостоверения. В Минтруда подготовили проект постановления Правительства, который вводит такую возможность. Документ уже вынесен на общественное обсуждение. Ожидается, что после введения новинки ветеранам труда будет проще получать полагающиеся им льготы и иные преференции.

По словам главы ведомства Антона Котякова, ранее подобные электронные удостоверения получили другие льготники: многодетные родители, пенсионеры, инвалиды. Всего их оформлено почти 5 млн. Министр отметил, что использовать цифровое удостоверение удобнее — достаточно просто показать код на экране смартфона, и не носить с собой бумажный эквивалент.

Как это работает

Чтобы получить код, ветерану труда (которому уже установлен этот статус) необходимо подтвердить согласие на формирование цифрового удостоверения. Сделать это можно дистанционно, на Госуслугах, при наличии подтверждённой учётной записи. Далее электронный документ со сформированным QR-кодом отправят ветерану труда в личный кабинет и в мессенджер "МАКС".

Где пригодится

Цифровое удостоверение — полная альтернатива бумажному. Оно пригодится там, где ранее ветеран предъявлял документ: при посещении культурных учреждений, для льготного проезда или получения региональных льгот.

Ранее Городовой рассказал, что налоги по вкладам будут зависеть от зарплаты.

Автор:
Артем Петров
Новости Петербурга
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