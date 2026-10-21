Налог по вкладам будет зависеть от зарплаты: какие изменения ждут вкладчиков в 2027 году

Россияне с высокой зарплатой заплатят больше

Минфин предложил учитывать процентный доход по вкладам не отдельно, а с прочими доходами гражданина. Сейчас для процентов предусмотрена отдельная шкала в 13–15%, но после нововведения их будут облагать НДФЛ по общей прогрессивной шкале. Об этом сообщает портал Банки.ру.

Что ждет россиян, имеющих банковские вклады:

Если доходы по вкладам войдут в основную налоговую базу, их перестанут считать отдельно от зарплаты, дивидендов и иных доходов. И зависеть ставка будет от размера заработной платы вкладчика. Детально:

общий доход гражданина за год не более 2,4 млн рублей — ставка 13%.

доход от 2,4 до 5 млн рублей — ставка 15%;

доход более 5 млн — 18%;

более 20 млн и 50 млн — 20% и 22% соответственно.

Важное отличие: ощутимее изменения будут для вкладчиков с большой зарплатой. При одинаковом размере вклада налог будет выше у тех, чей общий доход выше по приведенной шкале. Пример: 10 млн рублей на счету, положенные под 12% годовых, приносит 1,2 млн рублей процентов. Для человека, имеющего зарплату в сотню тысяч рублей, налог составит около 135 тыс. рублей. Если вкладчик имеет доход в полмиллиона рублей ежемесячно, для него налог составит 187 тыс. рублей.

Как сейчас?

По действующей системе ФНС рассчитывает налог по итогам прошедшего года и рассылает уведомление, оплатить по которому нужно до 1 декабря текущего года. В случае принятия поправок банки автоматически будут взимать налог, выплачивая проценты. Но окончательный расчёт с учётом прочих доходов всё равно останется за налоговым органом. Вкладчикам, у которых все счета находятся в одном банке, а доход по ним до 2,4 млн рублей, платить налог самим, скорее всего, не придётся.

Ранее Городовой рассказал, когда вклад может исчезнуть, а вкладчик остаться без процентов.