Но есть важное условие.
Адвокат объяснил все подробно.
Не выбрасывайте чеки и договоры.
Есть только один выход.
Эти советы всегда работают.
На скидку могут рассчитывать многие.
На такую сумму можно прожить только в сказке.
Его размер известен.
Посетители торговых точек часто не знают своих прав.
Вы сами лишаете себя кровных средств.
В ПФР назвали счастливчиков.
Но отнюдь не потому, что там живут одни богачи.
На эти деньги не пошикуешь.
Окончательное решение уже принято.
Правительство уже все решило.
В «счастливчиках» оказались многие.
Некоторые стоят дороже иномарки.
Покупают всего два продукта.
Одними штрафами не обойтись.
И речь не только о деньгах.