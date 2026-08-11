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Быстрые летние блинчики: 1 рецепт на скорую руку — вкуснейший дачный перекус

Опубликовано: 11 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Быстрые летние блинчики: 1 рецепт на скорую руку — вкуснейший дачный перекус
Быстрые летние блинчики: 1 рецепт на скорую руку — вкуснейший дачный перекус
Legion-Media
Блины с сыром и яйцом — простой и сытный перекус. Готовятся из доступных продуктов, начинку можно менять под настроение. Идеальный вариант для завтрака или ужина.

Блины с начинкой — блюдо, которое любят во многих странах. Особую популярность завоевал вариант с сыром и варёным яйцом: сытно, просто и всегда вкусно. Этот рецепт подходит для завтрака, перекуса или даже лёгкого ужина, пишет ИА PrimaMedia.

Ингредиенты

Для теста:

  • 1 стакан пшеничной муки.
  • 1,5 стакана молока.
  • 0,5 стакана воды.
  • 1 яйцо.
  • 2–3 чайные ложки растительного масла.
  • щепотка соли.

Для начинки:

  • 60 г твёрдого сыра.
  • 2 варёных яйца.
  • 1 столовая ложка сливочного масла.

Как приготовить

В миске смешивают муку, молоко, воду, яйцо и соль до однородного жидкого теста. Жарят тонкие блины на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки с обеих сторон. Для начинки натирают сыр, мелко рубят варёные яйца, добавляют размягчённое сливочное масло и перемешивают. На каждый блин кладут порцию начинки, сворачивают конвертиком или трубочкой и обжаривают на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета.

Личный опыт автора

Когда я впервые приготовила эти блины, у меня не было твёрдого сыра — заменила его плавленым. Вкус оказался нежнее, а начинка более тягучей. Теперь я экспериментирую с разными сырами и иногда добавляю зелень или ветчину. Блины всегда уходят на ура, особенно когда гости приходят неожиданно.

Вывод

Блины с сыром и яйцом — блюдо, которое легко адаптировать под свои вкусы. Быстрое тесто, простая начинка и минимум ингредиентов делают его идеальным для повседневного меню. Подавать лучше горячими, с чаем или сметаной.

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Автор:
Евгения Сухова
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