Быстрые летние блинчики: 1 рецепт на скорую руку — вкуснейший дачный перекус

Блины с начинкой — блюдо, которое любят во многих странах. Особую популярность завоевал вариант с сыром и варёным яйцом: сытно, просто и всегда вкусно. Этот рецепт подходит для завтрака, перекуса или даже лёгкого ужина, пишет ИА PrimaMedia.
Ингредиенты
Для теста:
- 1 стакан пшеничной муки.
- 1,5 стакана молока.
- 0,5 стакана воды.
- 1 яйцо.
- 2–3 чайные ложки растительного масла.
- щепотка соли.
Для начинки:
- 60 г твёрдого сыра.
- 2 варёных яйца.
- 1 столовая ложка сливочного масла.
Как приготовить
В миске смешивают муку, молоко, воду, яйцо и соль до однородного жидкого теста. Жарят тонкие блины на разогретой сковороде с растительным маслом до румяной корочки с обеих сторон. Для начинки натирают сыр, мелко рубят варёные яйца, добавляют размягчённое сливочное масло и перемешивают. На каждый блин кладут порцию начинки, сворачивают конвертиком или трубочкой и обжаривают на смеси сливочного и растительного масел до золотистого цвета.
Личный опыт автора
Когда я впервые приготовила эти блины, у меня не было твёрдого сыра — заменила его плавленым. Вкус оказался нежнее, а начинка более тягучей. Теперь я экспериментирую с разными сырами и иногда добавляю зелень или ветчину. Блины всегда уходят на ура, особенно когда гости приходят неожиданно.
Вывод
Блины с сыром и яйцом — блюдо, которое легко адаптировать под свои вкусы. Быстрое тесто, простая начинка и минимум ингредиентов делают его идеальным для повседневного меню. Подавать лучше горячими, с чаем или сметаной.
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