Вода как в бассейне и всего 19% дождей: Петербург побил солнечный рекорд шестилетней давности

Несмотря на переменчивую погоду, температура воды в водоемах Петербурга остается комфортной.

Первая часть августа в Петербурге позади. Погода снова удивляет жителей города.

Градусник то падает, то снова стремительно идет вверх. Дни чередуются: за прохладой обязательно идет жара. Но теплых дней все-таки больше.

Из-за этого начало месяца получилось теплее обычной нормы почти на один градус, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Пляжный сезон в самом разгаре

Главный подарок для горожан — очень теплая вода. В Финском заливе и местных озерах она прогрелась до 20–22 градусов. Для нашего северного региона это редкий комфорт.

На городских пляжах в Курортном районе и на Ладоге до сих пор много людей.

Солнце бьет рекорды

Солнца в этом августе невероятно много. За первые 10 дней оно светило целых 108 часов. Это почти половина всей месячной нормы!

Такого яркого начала августа в Петербурге не было с 2018 года. Тогда ясных часов было чуть больше — 110.

Дожди забыли дорогу в Питер

А вот осадков явно не хватает. В центре города выпало всего 19 % от нормы дождей. Газоны в парках сохнут, а на дорогах копится пыль.

Небольшие дожди в конце десятидневки немного освежили воздух. Но настоящих сильных ливней город так и не дождался.

Итог простой: питерское лето будет продолжаться. Пользуйтесь моментом, ловите солнце и успевайте искупаться!

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург накрыло похолодание с дождями.