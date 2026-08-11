Вода как в бассейне и всего 19% дождей: Петербург побил солнечный рекорд шестилетней давности

Первая часть августа в Петербурге позади. Погода снова удивляет жителей города.
Градусник то падает, то снова стремительно идет вверх. Дни чередуются: за прохладой обязательно идет жара. Но теплых дней все-таки больше.
Из-за этого начало месяца получилось теплее обычной нормы почти на один градус, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Пляжный сезон в самом разгаре
Главный подарок для горожан — очень теплая вода. В Финском заливе и местных озерах она прогрелась до 20–22 градусов. Для нашего северного региона это редкий комфорт.
На городских пляжах в Курортном районе и на Ладоге до сих пор много людей.
Солнце бьет рекорды
Солнца в этом августе невероятно много. За первые 10 дней оно светило целых 108 часов. Это почти половина всей месячной нормы!
Такого яркого начала августа в Петербурге не было с 2018 года. Тогда ясных часов было чуть больше — 110.
Дожди забыли дорогу в Питер
А вот осадков явно не хватает. В центре города выпало всего 19 % от нормы дождей. Газоны в парках сохнут, а на дорогах копится пыль.
Небольшие дожди в конце десятидневки немного освежили воздух. Но настоящих сильных ливней город так и не дождался.
Итог простой: питерское лето будет продолжаться. Пользуйтесь моментом, ловите солнце и успевайте искупаться!
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург накрыло похолодание с дождями.