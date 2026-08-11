6 086 машин за месяц: июль стал лучшим в году для авторынка Петербурга, но так и не догнал прошлый лето

Покупка авто сегодня — то еще приключение. Тем не менее, авторынок Петербурга продолжает расти.
За первые семь месяцев этого года жители города поставили на учёт 37 347 новых машин. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.
Июль побил рекорд года, но спрос замирает
Июль стал лучшим месяцем в этом году по числу покупок. В Петербурге зарегистрировали 6 086 новых авто, рассказал автор канала AutoRun SPb Денис Гаврилов.
Однако если сравнивать с прошлым летом, рынок просел на 1%. Эксперты объясняют это просто: в прошлом году был дикий ажиотаж из-за новых правил утильсбора.
Люди спешили купить машины до подорожания. Сейчас этот бум утих, поэтому в ближайшие месяцы продажи могут еще немного снизиться.
Кто в лидерах: китайцы рулят, Lada уступает
Пятёрка самых популярных марок в Петербурге выглядит так:
- Haval — бесспорный лидер (6 398 машин с начала года).
- LADA — второе место (4 353 машины).
- Tenet — стремительно догоняет (3 618 машин).
- Geely — четвёртая строчка (2 862 машины).
- Belgee — замыкает топ-5 (2 159 машин).
Взлёты и провалы года
Главным триумфатором стал бренд Belgee — его продажи подскочили сразу на 48%.
А вот у Chery всё печально. Поставки этих машин в Петербурге буквально рухнули на 88%. Покупатели просто переключились на конкурентов.
Что касается конкретных машин, то самый любимый автомобиль петербуржцев — кроссовер Haval Jolion. За ним по популярности идут Tenet T7 и Tenet T4.
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