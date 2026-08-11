6 086 машин за месяц: июль стал лучшим в году для авторынка Петербурга, но так и не догнал прошлый лето

Июль стал лучшим для Петербурга по числу регистраций новых авто.

Покупка авто сегодня — то еще приключение. Тем не менее, авторынок Петербурга продолжает расти.

За первые семь месяцев этого года жители города поставили на учёт 37 347 новых машин. Это на 12% больше, чем за тот же период прошлого года.

Июль побил рекорд года, но спрос замирает

Июль стал лучшим месяцем в этом году по числу покупок. В Петербурге зарегистрировали 6 086 новых авто, рассказал автор канала AutoRun SPb Денис Гаврилов.

Однако если сравнивать с прошлым летом, рынок просел на 1%. Эксперты объясняют это просто: в прошлом году был дикий ажиотаж из-за новых правил утильсбора.

Люди спешили купить машины до подорожания. Сейчас этот бум утих, поэтому в ближайшие месяцы продажи могут еще немного снизиться.

Кто в лидерах: китайцы рулят, Lada уступает

Пятёрка самых популярных марок в Петербурге выглядит так:

Haval — бесспорный лидер (6 398 машин с начала года). LADA — второе место (4 353 машины). Tenet — стремительно догоняет (3 618 машин). Geely — четвёртая строчка (2 862 машины). Belgee — замыкает топ-5 (2 159 машин).

Взлёты и провалы года

Главным триумфатором стал бренд Belgee — его продажи подскочили сразу на 48%.

А вот у Chery всё печально. Поставки этих машин в Петербурге буквально рухнули на 88%. Покупатели просто переключились на конкурентов.

Что касается конкретных машин, то самый любимый автомобиль петербуржцев — кроссовер Haval Jolion. За ним по популярности идут Tenet T7 и Tenet T4.

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