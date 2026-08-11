Успеть за 60 минут: в Петербурге запустили сказочный поезд, которому осталось жить всего месяц

В петербургской подземке появился очень яркий состав. Теперь по «синей» ветке курсирует вагон, который словно сбежал из книжки с детскими сказками.
Это не обычная реклама, а настоящий уличный арт-проект.
Легальный стрит-арт и прощальный рейс
Все началось в электродепо «Выборгское». Там прошел творческий конкурс «Рисуем народные сказки в метро».
Уличным художникам дали полную свободу и редкую возможность — легально расписать вагоны метро граффити.
Под холсты отдали старенький «номерной» поезд. Это те самые классические синие вагоны, которые знакомы каждому с детства. Их век уже подходит к концу.
В сентябре этот состав окончательно выведут из работы и отправят на утилизацию, сообщает 78.ru. Так что яркая роспись стала для него красивым прощальным подарком.
Кто поселился на вагонах?
Художники работали на свежем воздухе прямо в депо. На бортах поезда появились огромные рисунки. На пассажиров теперь смотрят Змей Горыныч, Жар-птица и Царевна Несмеяна.
Рисунки получились очень сочными и добрыми. Они точно поднимут настроение тем, кто едет со службы домой.
Как поймать арт-состав?
Поезд вышел на Московско-Петроградскую («синюю») линию 11 августа. Но найти его — настоящая удача.
- График: поезд ходит каждый день, но всего по одному часу в сутки.
- Сроки: проект проработает ровно месяц.
В сентябре поезд уедет на свалку истории. Поэтому у жителей и гостей Петербурга есть совсем немного времени, чтобы успеть прокатиться на нем и сделать классные фото.
Ранее «Городовой» рассказывал, что на синей ветке метро выходит новый «Балтиец».