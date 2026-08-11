Успеть за 60 минут: в Петербурге запустили сказочный поезд, которому осталось жить всего месяц

В течение месяца особый состав будет курсировать ежедневно по одному часу в день.

В петербургской подземке появился очень яркий состав. Теперь по «синей» ветке курсирует вагон, который словно сбежал из книжки с детскими сказками.

Это не обычная реклама, а настоящий уличный арт-проект.

Легальный стрит-арт и прощальный рейс

Все началось в электродепо «Выборгское». Там прошел творческий конкурс «Рисуем народные сказки в метро».

Уличным художникам дали полную свободу и редкую возможность — легально расписать вагоны метро граффити.

Под холсты отдали старенький «номерной» поезд. Это те самые классические синие вагоны, которые знакомы каждому с детства. Их век уже подходит к концу.

В сентябре этот состав окончательно выведут из работы и отправят на утилизацию, сообщает 78.ru. Так что яркая роспись стала для него красивым прощальным подарком.

Кто поселился на вагонах?

Художники работали на свежем воздухе прямо в депо. На бортах поезда появились огромные рисунки. На пассажиров теперь смотрят Змей Горыныч, Жар-птица и Царевна Несмеяна.

Рисунки получились очень сочными и добрыми. Они точно поднимут настроение тем, кто едет со службы домой.

Как поймать арт-состав?

Поезд вышел на Московско-Петроградскую («синюю») линию 11 августа. Но найти его — настоящая удача.

График: поезд ходит каждый день, но всего по одному часу в сутки.

поезд ходит каждый день, но всего по одному часу в сутки. Сроки: проект проработает ровно месяц.

В сентябре поезд уедет на свалку истории. Поэтому у жителей и гостей Петербурга есть совсем немного времени, чтобы успеть прокатиться на нем и сделать классные фото.

Ранее «Городовой» рассказывал, что на синей ветке метро выходит новый «Балтиец».