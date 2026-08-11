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Как справиться с горем: мудрый Хайям дал подсказку еще 1000 лет назад – под силу каждому

Опубликовано: 11 августа 2026 14:07
 Проверено редакцией
Как справиться с горем: мудрый Хайям дал подсказку еще 1000 лет назад – под силу каждому
Как справиться с горем: мудрый Хайям дал подсказку еще 1000 лет назад – под силу каждому
Городовой ру
Мудрые мысли великого поэта

Персидский философ, математик, ученый и поэт Омар Хайям оставил огромное наследие рубаи, которые содержат глубокие размышления о бытии, предопределении и человеческой сущности.

В своих произведениях он не только делится мудростью, но и побуждает к непредвзятому восприятию мира. Один из таких рубаи гласит:

Не ищи друга в мире, в обители лжи, И хадис этот мудрый к себе приложи: Со страданьем мирись и не жди исцеленья, Не ищи утешителя и не тужи!

В четверостишии Хайям выражает свою позицию относительно мира и отношений. Он описывает земное существование как «обитель лжи», подразумевая сложность обретения истинной дружбы и правды.

Поэт рекомендует не расходовать усилия на поиск преданных друзей и тех, кто способен избавить от страданий. Он утверждает, что в этом мире неизбежны утраты, разочарования и испытания.

Хайям полагает, что не следует искать утешения и надеяться на чудесное избавление от невзгод. Вместо этого он предлагает принимать трудности, не ожидая простых решений.

Это не является призывом к апатии, а скорее напоминанием о том, что страдания — неотъемлемая часть жизни. И каждый человек должен учиться справляться с ними самостоятельно.

Ранее мы рассказали, как с одного взгляда понять сущность мужчины.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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