Как справиться с горем: мудрый Хайям дал подсказку еще 1000 лет назад – под силу каждому

Персидский философ, математик, ученый и поэт Омар Хайям оставил огромное наследие рубаи, которые содержат глубокие размышления о бытии, предопределении и человеческой сущности.
В своих произведениях он не только делится мудростью, но и побуждает к непредвзятому восприятию мира. Один из таких рубаи гласит:
Не ищи друга в мире, в обители лжи, И хадис этот мудрый к себе приложи: Со страданьем мирись и не жди исцеленья, Не ищи утешителя и не тужи!
В четверостишии Хайям выражает свою позицию относительно мира и отношений. Он описывает земное существование как «обитель лжи», подразумевая сложность обретения истинной дружбы и правды.
Поэт рекомендует не расходовать усилия на поиск преданных друзей и тех, кто способен избавить от страданий. Он утверждает, что в этом мире неизбежны утраты, разочарования и испытания.
Хайям полагает, что не следует искать утешения и надеяться на чудесное избавление от невзгод. Вместо этого он предлагает принимать трудности, не ожидая простых решений.
Это не является призывом к апатии, а скорее напоминанием о том, что страдания — неотъемлемая часть жизни. И каждый человек должен учиться справляться с ними самостоятельно.
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