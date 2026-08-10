Как с одного взгляда понять сущность мужчины: Хайям провел ликбез еще 1000 лет назад – осечек больше не случится

Рубаи персидского философа, математика, ученого и поэта Омара Хайяма содержат глубокие жизненные наблюдения, сохраняющие свою актуальность на протяжении веков. В частности, в одном своем четверостишии автор подчеркивает, что истинная ценность человека определяется не внешними данными, а внутренним миром.
Не мужчина, кто холить свой облик привык, Кто стремится понравиться каждый свой миг. Будь же мужествен всюду, укрась свою душу, Ибо женщина — муж, украшающий лик!
Хайям проводит четкое различие между внешней привлекательностью и внутренней сущностью, критикуя чрезмерное внимание к внешнему облику.
Поэт утверждает, что приоритетом для мужчины должно быть развитие личностных качеств, а не внешности. Подлинная мужественность, согласно его воззрениям, проявляется в поступках и духовном состоянии.
Поэт отмечает, что именно женщина придает завершенность внешнему образу мужчины. Это может служить напоминанием о том, что внешняя красота в большей степени ассоциируется с женщинами, тогда как у мужчины должны быть иные приоритеты.
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