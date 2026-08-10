Подоконник светится от чистоты: 2 капли на губку и протираю - есть в каждой аптечке

Пластиковые подоконники со временем желтеют — это проблема, знакомая многим. Причины могут быть разными: ультрафиолет, некачественный материал, неправильный уход или монтажная пена. Восстановить белизну можно без специальных средств — достаточно обычной перекиси водорода, которая есть в каждой аптечке, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Основные причины пожелтения — солнечные лучи (особенно если производитель сэкономил на светостойкой плёнке), влага, которая скапливается от запотевания окон, и неподходящие моющие средства. При установке окон монтажная пена, если её смывают агрессивными составами, также может испортить поверхность. Дешёвый пластик более склонен к изменению цвета, чем качественный.

Перекись водорода — доступный и эффективный способ для локального отбеливания. Нанесите её на губку и обработайте пожелтевшие участки, оставьте на несколько минут, затем смойте влажной тряпкой. Метод особенно хорошо работает на кухонных подоконниках, где пластик часто пачкается жиром. Для больших участков требуется более стойкая химия, но на начальных стадиях пожелтения перекись справляется отлично.

У меня на кухне подоконник начал заметно желтеть через пару лет после установки, особенно у мест, где часто стояли горшки с цветами. Я перепробовала разные народные рецепты — сода, уксус, лимонная кислота — но они не давали стабильного результата. Тогда взяла перекись водорода, нанесла на губку и протёрла пожелтевшие зоны. Через пять минут протёрла влажной тряпкой — жёлтый налёт исчез, и подоконник снова стал белым.