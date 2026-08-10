С USB-зарядками, широкими дверями и без рывков: на синей ветке метро выходит новый «Балтиец»

«Балтийца» ожидают увидеть под землей в конце августа.

В петербургском метро снова пополнение. В город приехал новый состав «Балтиец». Он будет возить пассажиров по синей, Московско-Петроградской линии.

Узнаете по ярко-синему цвету

Это уже десятый поезд серии «Балтиец», созданный специально для синей ветки. В нем шесть вагонов, а снаружи он окрашен в красивый синий цвет под стать линии.

Всего в Питер приехало уже 54 таких состава. Они постепенно заменяют старые вагоны, которые отслужили свой срок.

Чем «Балтиец» удобнее старых поездов?

Пассажиры красной ветки уже успели обкатать эти составы. Новые поезда действительно делают поездки комфортнее. Вот их главные плюсы:

Широкие двери. Дверные проемы сделали шире. Теперь посадка и высадка идут быстрее, а толкучки в дверях меньше.

Дверные проемы сделали шире. Теперь посадка и высадка идут быстрее, а толкучки в дверях меньше. Зарядки для гаджетов. В вагонах установлены USB-порты. Можно подзарядить телефон прямо по дороге на работу.

В вагонах установлены USB-порты. Можно подзарядить телефон прямо по дороге на работу. Свежий воздух. Внутри работает умная система вентиляции. Она не только охлаждает или нагревает воздух, но и обеззараживает его.

Внутри работает умная система вентиляции. Она не только охлаждает или нагревает воздух, но и обеззараживает его. Тишина и плавность. Поезд едет заметно тише предшественников, а разгоняется и тормозит без неприятных рывков.

Поезд едет заметно тише предшественников, а разгоняется и тормозит без неприятных рывков. Удобные экраны. На интерактивных табло легко следить за маршрутом и не проспать свою остановку.

Кстати, собирают эти поезда в России, причем большую часть комплектующих делают у нас в стране.

Когда можно будет прокатиться?

Сразу с завода поезд на линию не выпускают. Сначала его отправят в электродепо «Выборгское».

Там специалисты проведут пусконаладочные работы и обкатают состав на путях. Инженеры проверят работу тормозов, электроники и систем безопасности.

Если всё пройдет без сбоев, первые пассажиры зайдут в вагоны уже в конце августа, сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

Метро становится больше и современнее

Масштабное обновление вагонов — это лишь часть больших изменений. Поезда «Балтиец» уже курсируют по Кировско-Выборгской (красной) ветке, а скоро появятся и на новой Красносельско-Калининской (коричневой) линии.

Параллельно в городе строят и новые станции. Метростроевцы работают сразу на пяти линиях. Так что петербургская подземка становится не только удобнее, но и длиннее.

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