130 скважин под Невским и «ледяной панцирь» на Лиговке: как пробивают путь к метро «Боровая»

На пересечении Лиговского проспекта и улицы Тосина началось движение. Раньше здесь были невзрачные склады и промзона, а скоро появится вестибюль станции «Боровая».
Это часть будущей Красносельско-Калининской (коричневой) линии, сообщает канал "Подземник".
Сейчас строители готовят «фундамент» для глубокой шахты № 850. Сначала делают форшахту — это мощное бетонное кольцо в земле. Оно нужно, чтобы грунт не осыпался, когда начнут бурить вглубь.
Заморозка земли и сроки
Петербург славится своими сложными грунтами, поэтому просто копать нельзя — затопит. После того как укрепят вход в шахту, землю вокруг начнут буквально замораживать.
Это создаст ледяной панцирь, внутри которого рабочие смогут безопасно уходить под землю на десятки метров.
Зачем бурят Невский проспект?
Если вы видели буровые установки у «Галереи» или на Невском, 77 — не пугайтесь. Это тоже метростроители.
Они готовят почву (в прямом смысле) для следующего участка ветки: от «Каретной» до «Суворовской».
Что именно делают:
- Бурят 130 разведочных скважин.
- Уходят вглубь на 120 метров (высота 40-этажного дома).
- Берут пробы грунта, чтобы понять, где можно проложить тоннель.
Центр города — самое сложное место. Под землей здесь переплетение старых труб, кабелей и коварных «размывов» (подземных рек).
Без точных данных строить нельзя, иначе соседние исторические здания могут пойти трещинами.
Ранее «Городовой» рассказывал, что ремонт эскалаторов превратит вечер на «Чкаловской» в квест.