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130 скважин под Невским и «ледяной панцирь» на Лиговке: как пробивают путь к метро «Боровая»

Опубликовано: 8 августа 2026 12:28
 Проверено редакцией
130 скважин под Невским и «ледяной панцирь» на Лиговке: как пробивают путь к метро «Боровая»
130 скважин под Невским и «ледяной панцирь» на Лиговке: как пробивают путь к метро «Боровая»
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Строительство метро идет ударными темпами. 

На пересечении Лиговского проспекта и улицы Тосина началось движение. Раньше здесь были невзрачные склады и промзона, а скоро появится вестибюль станции «Боровая».

Это часть будущей Красносельско-Калининской (коричневой) линии, сообщает канал "Подземник".

Сейчас строители готовят «фундамент» для глубокой шахты № 850. Сначала делают форшахту — это мощное бетонное кольцо в земле. Оно нужно, чтобы грунт не осыпался, когда начнут бурить вглубь.

Заморозка земли и сроки

Петербург славится своими сложными грунтами, поэтому просто копать нельзя — затопит. После того как укрепят вход в шахту, землю вокруг начнут буквально замораживать.

Это создаст ледяной панцирь, внутри которого рабочие смогут безопасно уходить под землю на десятки метров.

Зачем бурят Невский проспект?

Если вы видели буровые установки у «Галереи» или на Невском, 77 — не пугайтесь. Это тоже метростроители.

Они готовят почву (в прямом смысле) для следующего участка ветки: от «Каретной» до «Суворовской».

Что именно делают:

  • Бурят 130 разведочных скважин.
  • Уходят вглубь на 120 метров (высота 40-этажного дома).
  • Берут пробы грунта, чтобы понять, где можно проложить тоннель.

Центр города — самое сложное место. Под землей здесь переплетение старых труб, кабелей и коварных «размывов» (подземных рек).

Без точных данных строить нельзя, иначе соседние исторические здания могут пойти трещинами.

Ранее «Городовой» рассказывал, что ремонт эскалаторов превратит вечер на «Чкаловской» в квест.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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