Пикники, стихи и секреты старых дачников: Александрия приглашает отпраздновать 200 лет тишины и детства

В дни проведения фестиваля вход в парк для детей до 18 лет будет бесплатным.

Если вы привыкли, что Петергоф — это только золото, фонтаны и толпы туристов, то у нас есть новости. В начале осени в парке Александрия пройдет душевный семейный фестиваль.

Повод солидный — дворцово-парковому ансамблю исполняется 200 лет, сообщает Культура Петербурга.

Дача для императора

Александрия всегда была особенным местом. Пока в «официальном» Петергофе принимали послов, здесь, на собственной даче, Николай I и его жена Александра Федоровна просто жили.

Здесь четыре поколения Романовых бегали по траве, читали книги и устраивали пикники. В Александрии зародилось само понятие «счастливого детства».

В сентябре парк приглашает всех желающих окунуться в эту атмосферу.

Что будет интересного?

5 и 6 сентября парк превратится в одну большую игровую и творческую площадку. Вот что обещают организаторы:

Карнавал и музыка. По аллеям пройдет театрализованное шествие, а у Готической капеллы выступят детские хоры.

По аллеям пройдет театрализованное шествие, а у Готической капеллы выступят детские хоры. Ожившая история. В парке поставят «дачные павильоны» известных личностей: Шишкина, Айвазовского, Пушкина. Там пройдут мастер-классы и лекции.

В парке поставят «дачные павильоны» известных личностей: Шишкина, Айвазовского, Пушкина. Там пройдут мастер-классы и лекции. Прогулки с профи. Можно будет погулять по парку не просто так, а в компании садовников и зоологов. Они знают об Александрии то, чего нет в путеводителях.

Можно будет погулять по парку не просто так, а в компании садовников и зоологов. Они знают об Александрии то, чего нет в путеводителях. Спектакли под открытым небом. Возле «Новой фермы» развернут сцену для кукольных театров и концертов.

Приятный бонус для родителей

Самая приятная деталь: вход в парк для всех, кому меньше 18 лет, будет бесплатным. Это отличный шанс устроить большой семейный выходной без лишних затрат.

Шанс для юных талантов

Если ваш ребенок любит читать стихи, он может стать частью программы. Сейчас идет прием заявок на конкурс чтецов. Можно прочитать классику об Александрии или даже стихи собственного сочинения.

Важно: заявку нужно успеть подать до 20 августа. Финал пройдет прямо в день открытия фестиваля.

Александрия — это про тишину, вековые дубы и море. Начало сентября — идеальное время, чтобы поймать последние теплые дни в самом уютном парке страны.

Когда: 5–6 сентября. Где: Петергоф, парк Александрия. Для кого: для тех, кто любит спокойный отдых, историю и творчество.

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