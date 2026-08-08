Черные лисички — литовские трюфели: миколог объяснил, чем особенны эти грибы

Где искать необычные грибы и как использовать, чтобы не промахнуться и по максимуму раскрыть вкус

В лесах всё чаще попадаются необычные находки, и грибники нередко гадают, что за диковину они принесли из чащи. Среди таких сюрпризов — тёмные воронкообразные грибы, известные как обыкновенные трубчатые (или «чёрные лисички»).

Чем «чёрная лисичка» отличается от обычной

Обыкновенный трубчатый гриб (Craterellus cornucopioides) — родственник привычной лисички, но заметно от неё отличается. У него глубокая воронка, плавно переходящая в ножку, края шляпки загнуты вниз, а цвет — тёмный, порой почти чёрный.

У настоящей лисички нет такой выраженной воронки, её нижняя сторона более морщинистая, а оттенок — ярко‑жёлтый. Ещё один маркер — запах: у трубчатого гриба он приятный, но иной.

При этом у него нет ядовитых двойников: самое неприятное, что может случиться, — это перепутать его с морщинистым трубчатым грибом, который съедобен, но проигрывает по вкусу, отмечает источник.

Где и когда искать трубчатый гриб

В смешанных лесах с дубом, грабом, лещиной, иногда с буком или елью — именно с этими деревьями гриб образует симбиоз.

На склонах, в оврагах и канавах, на влажных известково‑суглинистых почвах (но не на болотах).

В Западной, Центральной и Восточной Литве — именно там гриб встречается чаще всего; сезон длится с июля по сентябрь.

Вывод

Обыкновенный трубчатый гриб — не редкость, но требует внимательности: важно отличать его от похожих видов и правильно обрабатывать. Он ценится за тонкий аромат, напоминающий трюфельный, и может стать интересной находкой для опытных и начинающих грибников.

Главное правило: собирайте только то, в чём уверены на сто процентов.

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