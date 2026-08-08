Полюс Севера на карте: как живут люди в самом холодном городе России – и уезжать не торопятся

Как живут люди в одном из самых холодных городов России

Природно-климатические условия оказывают огромное влияние на образ жизни, самочувствие, привычки и профессиональную деятельность человека. На нашей планете существует множество регионов, где в различные периоды фиксировались экстремальные показатели температуры воздуха и атмосферных осадков. Засухи, тропические циклоны, аномальная жара, снежные бури и прочие опасные природные явления – лишь малая часто того, с чем может столкнуться человек.

Проживание, ведение хозяйства и работа в суровых климатических условиях связаны с огромными трудностями. Тем не менее, некоторые регионы с рекордно низкими температурами остаются довольно густонаселёнными. В таких условиях чаще выходят из строя сенсорные устройства, быстрее разряжаются аккумуляторы, а любая работа требует больших энергетических затрат. Однако местные жители давно адаптировались к этим условиям и даже находят в них определенные преимущества.

Верхоянск

Небольшой город Верхоянск в Республике Саха (Якутия) официально признан полюсом холода Северного полушария. Город ведет свою историю с 1638 года. В прошлом он служил местом ссылки для участников политических восстаний и был известен как Верхоянский острог. В настоящее время численность населения города составляет около 1,2 тысячи человек.

Зима и лето в Верхоянске

Зима в Верхоянске характеризуется экстремально низкими температурами и длительностью. Учеба для школьников приостанавливается исключительно при понижении температуры воздуха до отметки ниже минус 56 градусов Цельсия. Абсолютный минимум температуры, зафиксированный в этом населенном пункте, составляет минус 67,8 градуса Цельсия. В июле средняя температура воздуха достигает лишь 23,5 градуса Цельсия. При этом даже в короткий летний период возможны заморозки.

Как добраться

Чтобы добраться до Верхоянска, нужно три часа лететь из Якутска, после чего людей ждет двухчасовая поездка на автомобиле. В зимний период функционирует специализированная дорога — зимник, по которой путь до региональной столицы занимает четыре дня.

Как живут люди

Доставка цемента в Верхоянск почти невозможна, поэтому большинство домов построены из бревен. Ежегодно летом местные энтузиасты организуют экспедиции по поиску бивней мамонта.

А зимой жители Верхоянска часто проводят эксперимент с подбрасыванием в воздух стаканов, наполненных водой, при этом выплеснутая жидкость замерзает до того, как достигнет поверхности земли.

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