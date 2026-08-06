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Лучше взять с собой канистру: вот почему опытные туристы отказываются пить воду из титана в поезде — проводники об этом не предупредят

Опубликовано: 6 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
Лучше взять с собой канистру: вот почему опытные туристы отказываются пить воду из титана в поезде — проводники об этом не предупредят
Лучше взять с собой канистру: вот почему опытные туристы отказываются пить воду из титана в поезде — проводники об этом не предупредят
Городовой ру
В последнее время наблюдаются огромные изменения в сфере железнодорожных перевозок на дальние расстояния. Происходит обновление вагонного парка, внедрение биотуалетов и повышение стандартов

В последнее время наблюдаются огромные изменения в сфере железнодорожных перевозок на дальние расстояния. Происходит обновление вагонного парка, внедрение биотуалетов и повышение стандартов обслуживания. Пассажирам также дается возможность приобрести продукты питания и напитки у проводников, что является очень удобным.

Тем не менее, автор канала «Поезда России», настоятельно рекомендует брать с собой питьевую воду в поезда дальнего следования. Такая рекомендация особенно актуальна для опытных путешественников, которые уже имели возможность оценить ее значимость на собственном опыте.

Почему не стоит пить из общего титана

Стоит отметить, что несмотря на строгий контроль проводниками за чистотой вагонов, зачастую игнорируется очистка титана с горячей водой. Пассажирам с чувствительной пищеварительной системой стоит воздержаться от употребления воды из этого источника.

«Лучше брать с собой 5 литров чистой воды, так как титан чистится редко, а значит вода в нём может быть плохого качества. Желудок может от этого пострадать», — комментирует автор канала.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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