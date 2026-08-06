Больше, чем IT: 1237 будущих инженеров и тысячи учителей стали главными героями приемной кампании Ленобласти

Приёмная кампания этого года выдалась жаркой. Волновались все: и вчерашние школьники, и их родители, которые вместе с детьми мониторили списки в личном кабинете.
Цифры впечатляют: более 23 тысяч человек подали свыше 90 тысяч заявлений.
Самое приятное — молодёжь всё чаще решает остаться в родном регионе. На какие специальности был самый большой спрос рассказал в своем канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Инженеры снова в моде
Эпоха, когда все хотели быть только юристами, прошла. Сейчас рулит «техно». Больше 40% бюджетных мест в колледжах отдали под инженерию, IT, стройку и энергетику.
Особый ажиотаж в машиностроении (выделено 1237 мест) и на специальностях, связанных с транспортом. Почему так? Всё просто: сегодня заводы — это не серые цеха, а высокотехнологичные площадки.
Плюс работает федеральная программа «Профессионалитет»: ребята учатся на современном оборудовании и знают, что их точно возьмут на работу с хорошей зарплатой.
Педагоги: ИИ учителей не заменит
Несмотря на развитие нейросетей, спрос на «живое» обучение только растет. В колледжи на учителей выделили 360 мест, но настоящий бум случился в вузах — туда подали более 28 тысяч заявлений!
Молодые люди понимают: воспитание и личный пример не доверишь алгоритму. Быть учителем снова становится престижно, а современная школа всё больше напоминает креативный кластер, где интересно работать.
Будущие управленцы
Государственное управление тоже не отстает. На это направление в вузы подано 5,3 тысячи заявлений. Это будущие аналитики и те, кто через несколько лет будет управлять городами и развивать наш регион.
Конкурс здесь традиционно высокий, так что пройдут самые целеустремленные.
Когда ждать результатов?
Основной этап приема почти завершен. Осталось дождаться заветных списков:
- 7 августа — появятся списки зачисленных в вузы.
- 15 августа — станет известно, кто поступил в колледжи и техникумы.
Держим кулачки за каждого абитуриента.
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