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Больше, чем IT: 1237 будущих инженеров и тысячи учителей стали главными героями приемной кампании Ленобласти

Опубликовано: 6 августа 2026 17:27
 Проверено редакцией
Больше, чем IT: 1237 будущих инженеров и тысячи учителей стали главными героями приемной кампании Ленобласти
Больше, чем IT: 1237 будущих инженеров и тысячи учителей стали главными героями приемной кампании Ленобласти
Global Look Press / Sergey Elagin / Business Online
Документы подали более 23 тысяч абитуриентов.

Приёмная кампания этого года выдалась жаркой. Волновались все: и вчерашние школьники, и их родители, которые вместе с детьми мониторили списки в личном кабинете.

Цифры впечатляют: более 23 тысяч человек подали свыше 90 тысяч заявлений.

Самое приятное — молодёжь всё чаще решает остаться в родном регионе. На какие специальности был самый большой спрос рассказал в своем канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Инженеры снова в моде

Эпоха, когда все хотели быть только юристами, прошла. Сейчас рулит «техно». Больше 40% бюджетных мест в колледжах отдали под инженерию, IT, стройку и энергетику.

Особый ажиотаж в машиностроении (выделено 1237 мест) и на специальностях, связанных с транспортом. Почему так? Всё просто: сегодня заводы — это не серые цеха, а высокотехнологичные площадки.

Плюс работает федеральная программа «Профессионалитет»: ребята учатся на современном оборудовании и знают, что их точно возьмут на работу с хорошей зарплатой.

Педагоги: ИИ учителей не заменит

Несмотря на развитие нейросетей, спрос на «живое» обучение только растет. В колледжи на учителей выделили 360 мест, но настоящий бум случился в вузах — туда подали более 28 тысяч заявлений!

Молодые люди понимают: воспитание и личный пример не доверишь алгоритму. Быть учителем снова становится престижно, а современная школа всё больше напоминает креативный кластер, где интересно работать.

Будущие управленцы

Государственное управление тоже не отстает. На это направление в вузы подано 5,3 тысячи заявлений. Это будущие аналитики и те, кто через несколько лет будет управлять городами и развивать наш регион.

Конкурс здесь традиционно высокий, так что пройдут самые целеустремленные.

Когда ждать результатов?

Основной этап приема почти завершен. Осталось дождаться заветных списков:

  • 7 августа — появятся списки зачисленных в вузы.
  • 15 августа — станет известно, кто поступил в колледжи и техникумы.

Держим кулачки за каждого абитуриента.

Ранее «Городовой» рассказывал про топ самых денежных профессий Петербурга в 2026 году.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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