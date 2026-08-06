Золотая «сменка» и карты звёздного неба: во сколько обойдется собрать в школу первоклашку в Петербурге

В Ленобласти и Северной столице в июле интерес к товарам для школы вырос почти в два раза, чем годом ранее.

Собрать ребенка в первый класс — задача не для слабонервных, особенно в Петербурге.

В 2026 году родителям придется выложить за «входной билет» в школьную жизнь почти 50 тысяч рублей, сообщает "Деловой Петербург" со ссылкой на аналитиков "Сравни.ру".

Рекордный ценник

Подготовка первоклассника теперь обходится в среднем в 45–47 тысяч рублей. Девочки обходятся чуть дороже мальчиков из-за обилия аксессуаров и более сложной формы.

В эту сумму входят только базовые вещи: одежда, обувь и канцелярия. Если покупать товары среднего сегмента на маркетплейсах, сэкономить вряд ли получится.

Одежда — это 60% трат

Самая большая дыра в бюджете — школьная форма. На нее уходит больше половины всех денег. Цены кусаются:

Сменная обувь подорожала в два раза.

подорожала в два раза. Кроссовки для физкультуры прибавили 71% к цене.

прибавили 71% к цене. Классические брюки и юбки стали дороже на 40–50%.

Родители жалуются: качественная обувь теперь стоит как взрослые брендовые модели, а растет нога у первоклашек мгновенно.

Ручки, тетрадки и... карты

На канцелярию уйдет еще около 7,8 тысяч рублей. Это на треть больше, чем в прошлом году. Интересный тренд этого сезона: родители стали активно покупать обложки для книг и закладки.

Спрос на них вырос в 3-4 раза. Также в моде наглядные пособия — карты по истории и астрономии заказывают в разы чаще, рассказали изданию в Ozon.

Успеть подать заявление

В 2026 году в петербургские школы пойдут 58 тысяч первоклассников. В первый же день записи (1 апреля) родители подали более 36 тысяч заявлений.

Большинство делало это онлайн через «Госуслуги». Опытные мамы и папы заранее готовят черновики, чтобы нажать заветную кнопку ровно в полночь.

На чем можно сэкономить

Если 50 тысяч — это слишком, вот несколько рабочих способов придержать деньги в кошельке:

Не берите всё сразу. В августе цены на пике. Купите минимум на первую неделю, остальное доберете в конце сентября, когда начнутся распродажи. Групповые закупки. Тетради, альбомы и обложки выгоднее покупать оптом на весь класс. Базовый гардероб. Не нужно пять белых рубашек. Достаточно двух хороших и одной праздничной. Остальное лучше докупить по мере необходимости.

Школа — это дорого, но если планировать покупки заранее (начиная с июля), удар по бюджету будет не таким болезненным.

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