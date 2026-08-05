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«Это и отличает нас от других»: почему в Петербург едут за гастронамическим удовольствием

Опубликовано: 5 августа 2026 23:54
 Проверено редакцией
«Это и отличает нас от других»: почему в Петербург едут за гастронамическим удовольствием
«Это и отличает нас от других»: почему в Петербург едут за гастронамическим удовольствием
Global Look Press / Zamir Usmanov
Северная столице стала символом гастротуризма.

Раньше в Петербург ездили, чтобы стереть подошвы в Эрмитаже и посмотреть на развод мостов. Сейчас всё изменилось. В Петербург едут есть.

Город официально признали кулинарной столицей России, и это не просто громкие слова. Местные рестораны теперь соревнуются за туристов наравне с Дворцовой площадью.

Завтрак по-царски: розовые блины и жирный творог

В 2021 году в городе придумали крутую фишку — «Петербургский завтрак». Это не просто яичница, а целая история в тарелке.

Например, здесь готовят розовые блины. Их рецепт достался нам от Арины Родионовны, няни Пушкина. Секрет цвета прост — в тесто добавляют свекольный сок.

А еще в меню обязательны сырники. Говорят, это был любимый завтрак Николая II. Царские сырники делали из самого жирного творога с изюмом и жарили до идеальной золотистой корочки.

Подают их, конечно, с малиновым вареньем.

Кофе, от которого проснется даже памятник

Петербург всегда любил покрепче. Императрица Екатерина II была настоящим кофеманом: на одну её чашку уходило 80 граммов зерен.

Петербург традиционно считался кофейной столицей.

Пышки, шаверма и запах огурцов

Шеф-повар Павел Шолохов посоветовал "Городовому" в Петербурге первым делом попробовать пышки и шаверму.

  • Пышки — это святое. Горячие, в сахарной пудре, из старой пышечной на Большой Конюшенной.
  • Шаверма — это местный культ. В Петербурге она своя, особенная, и называть её «шаурмой» — почти преступление.

"Питер не зря признан кулинарной столицей России, люди специально зачастую приезжают в наши топовые рестораны насладится вкусом и сервисом и гостеприимством.

По мне в Питере все вкуснее, что бы не готовили", - говорит шеф-повар.

Город хлеба и уюта

Что точно бросается в глаза, так это количество пекарен. Кажется, их здесь больше, чем аптек и продуктовых. Петербуржцы обожают запах свежего хлеба.

"У нас в Петербурге точно пекарен в разы больше чем где либо, людям это нравится. Может это и отличает нас от других: свежая выпечка и хороший зерновой кофе", - отмечает эксперт.

Так что, если соберетесь в Петербург, берите удобную обувь и одежду посвободнее. Пробовать придется много!

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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