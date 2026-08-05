Не хуже, но с ограничениями: на заправках в Ленобласти стало проще залить полный бак

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил ТАСС: ситуация в регионе стабильная. Главный маркер — на многих АЗС снова разрешили заправлять топливо в канистры.
Если раньше на некоторых станциях в одни руки давали не больше 20 литров, то теперь лимит подняли до 30. А часть компаний и вовсе собиралась полностью убрать ограничения с этой недели.
Пока небольшие рамки остаются, но прогресс очевиден.
Крупные игроки снимают барьеры
Хорошие новости пришли от «Газпром нефти». Компания полностью отменила лимиты на своих заправках в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 11 регионах страны.
Вице-премьер Александр Новак объяснил, почему это стало возможным. Нефтяники сейчас работают на максимуме. Сейчас главная задача — наполнить внутренний рынок.
Что в итоге?
Меры начали давать результат. Очереди на заправках постепенно исчезают, а дефицитных АЗС становится всё меньше.
Паниковать и забивать гараж бочками с бензином точно не стоит — ситуация под контролем.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленобласть прошла пик кризиса, несмотря на 65 закрытых АЗС.