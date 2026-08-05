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Не хуже, но с ограничениями: на заправках в Ленобласти стало проще залить полный бак

Опубликовано: 5 августа 2026 21:49
 Проверено редакцией
Не хуже, но с ограничениями: на заправках в Ленобласти стало проще залить полный бак
Не хуже, но с ограничениями: на заправках в Ленобласти стало проще залить полный бак
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Губернатор региона рассказал о ситуации с топливом в Ленобласти. 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил ТАСС: ситуация в регионе стабильная. Главный маркер — на многих АЗС снова разрешили заправлять топливо в канистры.

Если раньше на некоторых станциях в одни руки давали не больше 20 литров, то теперь лимит подняли до 30. А часть компаний и вовсе собиралась полностью убрать ограничения с этой недели.

Пока небольшие рамки остаются, но прогресс очевиден.

Крупные игроки снимают барьеры

Хорошие новости пришли от «Газпром нефти». Компания полностью отменила лимиты на своих заправках в Москве, Санкт-Петербурге и еще в 11 регионах страны.

Вице-премьер Александр Новак объяснил, почему это стало возможным. Нефтяники сейчас работают на максимуме. Сейчас главная задача — наполнить внутренний рынок.

Что в итоге?

Меры начали давать результат. Очереди на заправках постепенно исчезают, а дефицитных АЗС становится всё меньше.

Паниковать и забивать гараж бочками с бензином точно не стоит — ситуация под контролем.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Ленобласть прошла пик кризиса, несмотря на 65 закрытых АЗС.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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