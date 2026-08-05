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1 подкормка для большого урожая — опрыскал и забыл о проблемах: плоды будут расти как оголтелые до самых холодов

Опубликовано: 5 августа 2026 19:17
 Проверено редакцией
1 подкормка для большого урожая — опрыскал и забыл о проблемах: плоды будут расти как оголтелые до самых холодов
1 подкормка для большого урожая — опрыскал и забыл о проблемах: плоды будут расти как оголтелые до самых холодов
Городовой ру
Что делать, если плоды остановились в росте

В августе погодные условия характеризуются переменчивостью, которая проявляется в чередовании высоких и низких температур, а также периодов засухи и обильных осадков. В таких условиях происходит замедление роста и снижение плодообразования у таких культур, как томаты, огурцы, кабачки и тыква.

Кроме того, возрастает вероятность развития корневой гнили, фитофтороза и других серьезных заболеваний. Для предотвращения этих опасных болезней нужно провести подкормку растений особым удобрением, о котором рассказала агроном Ксения Давыдова.

Приготовление средства

Процесс приготовления раствора отличается простотой. Для этого потребуется 3 таблетки ацетилсалициловой кислоты (аспирина) и 70 граммов сухих дрожжей. Компоненты необходимо залить 0,5 литра воды и кипятить в течение 20 минут.

После охлаждения полученный концентрат нужно развести в ведре воды. Подкормка осуществляется методом опрыскивания по листу, из расчета 0,5 литра раствора на одно растение.

В чем секрет подкормки

Эффективность этой подкормки обусловлена ее составом. Дрожжи содержат до 10% свободных аминокислот, которые способствуют укреплению иммунной системы растений, стимулируют их рост и развитие.

Салициловая кислота, образующаяся в процессе кипячения аспирина, является эффективным фитогормоном. В результате вы спасете культуры от заболеваний и увеличите период плодоношения.

Ранее мы рассказали, можно ли бросать в компост ботву и падалицу.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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