Забудьте про рентген и старые пленки: встречаем редкое затмение в Петербурге и пик звездопада

Затмение будет частичным.

В середине августа петербуржцы смогут увидеть редкое небесное шоу. Речь идет о солнечном затмении, которое начнется вечером 12 августа.

Когда и где ловить затмение

Тень от Луны начнет закрывать Солнце 12 августа в 18:35 по московскому времени, сообщате 78.ru со ссылкой на пресс-службу ИКИ РАН.

В Петербурге и других северо-западных городах России затмение будет «частным». Это значит, что Луна не закроет Солнце полностью, а лишь «откусит» от него кусочек.

Это случится прямо на закате, так что готовьте камеры — кадры могут получиться эпичными.

Пока на Чукотке будет уже утро 13 августа, в Европе и центральной России все еще будет вечер 12-го. Полную же фазу (когда средь бела дня наступает ночь) увидят жители Испании, Исландии и Гренландии.

Осторожно: не сожгите глаза!

Главное правило: никогда не смотрите на Солнце через обычные темные очки. Они не защищают глаза от жесткого излучения.

Также забудьте про старые лайфхаки вроде закопченного стекла или рентгеновских снимков — это опасно.

Чтобы не навредить зрению, используйте:

Специальные картонные «солнечные очки» с защитным слоем.

Сварочную маску (стекло должно быть очень темным).

Специальные фильтры для телескопов или биноклей.

Безопасный фильтр должен ослаблять свет в 100 тысяч раз!

Бонус: Звездопад Персеиды

Если вы пропустите затмение — не расстраивайтесь. Как раз в эти же даты (12–13 августа) наступит пик самого знаменитого звездопада года — Персеид.

Это время, когда Земля проходит через хвост кометы Свифта — Таттла. В небе будет пролетать до 100 «падающих звезд» в час.

Лучше всего смотреть на них за городом, подальше от фонарей, во второй половине ночи.

Вспомним про «Оленью луну»

Солнечное затмение — не единственный подарок неба этим летом. Совсем недавно, 30 июля, над Петербургом взошла огромная «Оленья луна».

Она висела очень низко, из-за чего казалась просто гигантской.

Почему «оленья»? Это название придумали индейцы Северной Америки. Они заметили, что именно в конце июля у молодых оленей начинают активно расти рога.

По сути, это было обычное полнолуние, но из-за близости к горизонту и атмосферных эффектов оно выглядело по-настоящему магически. Горожане могли любоваться этим зрелищем целых три ночи.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург ждет понижение температуры к выходным.