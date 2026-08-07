Где увидят затмение: полная и частная фазы
Затмение будет частичным.
Космическое явление на подходе - чего ждать
Есть шанс поймать 15 падающих звезд в час
Специалисты зафиксировали отсутствие спутников в указанном секторе.
Ученые обнаружили новые данные, которые расширяют представления о возможном возникновении жизни в различных частях Солнечной системы.
В 2026 году первое полнолуние произошло в начале января.
Астрономы зафиксировали у небесного тела необычные характеристики, не свойственные стандартным кометам.
Мощность взрыва на звезде позволила зафиксировать лишь первые мгновения этого явления.
Именно «Пасхальная Луна» определяет дату праздника.
В Северной столице его будет видно намного лучше, чем в Москве.
Готовьте телескопы (и удачу).
Отличный повод для романтической встречи или созерцания в одиночестве.
Это не миф, а факт, подтвержденный научным сообществом.
Шесть небесных тел выстроятся в одну линию.
Такое бывает раз в несколько лет.