Природа тут ни при чём? Учёные нашли в межзвёздном страннике 3I/ATLAS признаки искусственного происхождения

Межзвёздное тело, известное под обозначением 3I/ATLAS, привлекло внимание исследователей своим необычным поведением, что позволило учёному Гарвардского университета Ави Лебу предположить его возможное искусственное происхождение. Главный инфоповод — Леб отметил, что сохраняющаяся целостность объекта на протяжении длительного времени непохожа на свойства обыкновенных комет, особенно учитывая его близость к Солнцу.
«Как для естественной кометы, тот факт, что 3I/ATLAS остаётся единым телом, вызывает удивление», — пояснил Ави Леб.
Недавно были получены дополнительные данные: 4 ноября от объекта зарегистрировали радиоизлучение на частотах 1665 и 1667 мегагерц. Ещё 30 октября учёный выдвинул гипотезу о необычной траектории движения небесного тела и сравнил его с «троянским конём», не исключив наличие внеземной природы.
Примерно в этот же период исследователи сообщили об изменениях в характеристиках тела: 3I/ATLAS начал излучать более яркий свет, спектр сместился от красного к синему оттенку, скорость увеличилась, также отмечалось резкое изменение цвета. Лоэб высказывает предположение, что к концу 2025 года объект приблизится к Земле. Тем временем некоторые британские издания продолжают именовать 3I/ATLAS обыкновенной кометой.