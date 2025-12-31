Городовой / Общество / Убрать дух козленка: диетолог раскрыла секреты, как сделать молоко вкусным
Санкт-Петербург Интересные факты Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Праздники
Общество Спорт Полезное
Убрать дух козленка: диетолог раскрыла секреты, как сделать молоко вкусным

Опубликовано: 31 декабря 2025 23:30
 Проверено редакцией
Молоко
Убрать дух козленка: диетолог раскрыла секреты, как сделать молоко вкусным
globallookpress/ Andrey Turusov

Кулинарные хитрости для маскировки запаха козьего молока.

Многие потребители отказываются от козьего молока из-за его узнаваемого запаха и вкуса.

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина объяснила порталу «Городовой», что эта особенность связана с «жирорастворимыми жирными кислотами и содержащимися конъюгированными жирными кислотами».

Однако существуют проверенные способы сделать этот полезный продукт более приятным для употребления.

Тепловая обработка и ферментация: нейтрализация запаха

Один из самых эффективных методов — термическая обработка.

«Ультрапастеризация часто устраняет запах; небольшие нагревания типа пастеризации также могут снизить запах».

Другой способ — это приготовление кисломолочных продуктов.

«Приготовление кисломолочных напитков и йогуртов также нивелирует запах, так как кисломолочные бактерии вносят в процессе жизнедеятельности новые ноты запаха, которые перебивают основной неприятный запах».

Свежесть и ароматизаторы — ключ к успеху

Критически важна свежесть продукта. Необходимо «покупать молоко у надежного производителя или из холодильной цепи, потому что свежесть снижает выраженность запаха».

«Добавление естественных ароматизаторов в напиток (мед, ваниль) может нивелировать запах при приготовлении напитков».

Скрытое применение: маскировка в кулинарии

Если запах остается заметным, его можно полностью скрыть в рецептах, где вкус менее важен.

Рекомендуется применение пахучего молока в рецептах, где вкус менее заметен (например, в выпечке, соусах, в приготовлении других блюд: творога, сыра с добавлением перца, соли, специй).

Правильное хранение

Для сохранения свежести и минимизации появления запаха важно правильное хранение.

«Хранить в прохладном месте, крышкой, избегать контакта с кислородом», — заключила Мухина.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
Общество
Общество
