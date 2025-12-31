Убрать дух козленка: диетолог раскрыла секреты, как сделать молоко вкусным

Многие потребители отказываются от козьего молока из-за его узнаваемого запаха и вкуса.
Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина объяснила порталу «Городовой», что эта особенность связана с «жирорастворимыми жирными кислотами и содержащимися конъюгированными жирными кислотами».
Однако существуют проверенные способы сделать этот полезный продукт более приятным для употребления.
Тепловая обработка и ферментация: нейтрализация запаха
Один из самых эффективных методов — термическая обработка.
«Ультрапастеризация часто устраняет запах; небольшие нагревания типа пастеризации также могут снизить запах».
Другой способ — это приготовление кисломолочных продуктов.
«Приготовление кисломолочных напитков и йогуртов также нивелирует запах, так как кисломолочные бактерии вносят в процессе жизнедеятельности новые ноты запаха, которые перебивают основной неприятный запах».
Свежесть и ароматизаторы — ключ к успеху
Критически важна свежесть продукта. Необходимо «покупать молоко у надежного производителя или из холодильной цепи, потому что свежесть снижает выраженность запаха».
«Добавление естественных ароматизаторов в напиток (мед, ваниль) может нивелировать запах при приготовлении напитков».
Скрытое применение: маскировка в кулинарии
Если запах остается заметным, его можно полностью скрыть в рецептах, где вкус менее важен.
Рекомендуется применение пахучего молока в рецептах, где вкус менее заметен (например, в выпечке, соусах, в приготовлении других блюд: творога, сыра с добавлением перца, соли, специй).
Правильное хранение
Для сохранения свежести и минимизации появления запаха важно правильное хранение.
«Хранить в прохладном месте, крышкой, избегать контакта с кислородом», — заключила Мухина.