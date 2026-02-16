Путь в суровые края начался здесь: город, названный Воротами русского севера - древний, но современный

Что посмотреть в Кирове за выходные

Город, основанный в XII веке, известный как «ворота Русского Севера». За свою многовековую историю носил три имени: Хлынов, Вятка и Киров. Через эти земли с древности проходили пути, связывающие центральную Россию с северными территориями. В 2024 году здесь торжественно открыли арт-объект «Ворота Русского Севера» — шестиметровую деревянную конструкцию в стиле вятского зодчества, ставшую новым символом города. Рассказываем, что посмотреть в Кирове за два дня.

Путь в суровые края начался здесь: город, названный Воротами русского севера - древний, но современный - image 1

День первый: исторический центр и набережная

Утро стоит начать с пешеходной улицы Спасской — местного «Арбата». Здесь сохранились купеческие особняки XVIII–XIX веков, среди которых старейшее каменное здание города — дом Аверкия Перминова (1750-е годы), напоминающий небольшой замок. По выходным на улице проходят ярмарки, выступают фольклорные коллективы, работают книжные аллеи. Сразу обращают на себя внимание «Ворота Русского Севера», установленные к 650-летию города. От арт-объекта открывается потрясающий вид на ансамбль Трифонова монастыря.

После обеда отправляйтесь к набережной Александра Грина. Автор «Алых парусов» родился в Вятке. На набережной установлен бронзовый бюст писателя, а на пруду - другом знаковом месте Кирова - стоит скульптура его самой известной героини Ассоль. Набережная плавно переходит в Александровский сад — старейший парк города, заложенный в 1825 году. Здесь сохранились две белоснежные колоннады в стиле классицизма, откуда открывается лучший вид на Успенский собор Трифонова монастыря.

По пути вам встретятся миниатюрные бронзовые фигурки вятских кикимор. Всего их в городе семь, и поиск каждой — увлекательный квест. Считается, что кикиморы приносят удачу: каждая фигурка символизирует что-то своё — любовь, богатство, счастье.

Путь в суровые края начался здесь: город, названный Воротами русского севера - древний, но современный - image 2

День второй: музеи, монастыри и купеческое наследие

Утро посвятите знакомству с главным символом Вятки — дымковской игрушкой. Музей «Дымковская игрушка» хранит более 700 экспонатов — от старинных до современных. Традиционные фигурки в Кирове повсюду - поиск их превращается в еще одну игру для туристов.

Затем отправляйтесь к Свято-Успенскому Трифонову монастырю. Основанный в 1580 году, это самый древний монастырь на Вятской земле. Его Успенский собор (1689 год) — старейшее каменное здание города.

После обеда исследуйте архитектурные жемчужины. Особняк купца Булычева на улице Ленина, 96, называют «Красным замком» — это здание в неоготическом стиле с элементами модерна, построенное в начале XX века, одно из самых эффектных в городе . На улице Свободы стоит Знаменская церковь в бело-бирюзовых тонах — образец вятского барокко.

Завершить день стоит в Вятском художественном музее имени В. М. и А. М. Васнецовых. Идея создания музея принадлежала самим знаменитым братьям-художникам, уроженцам Вятской губернии. Сегодня коллекция насчитывает более 25 тысяч произведений — от древнерусского искусства до работ XX века.

