Не томат, а герой сезона: шпарит плоды как бешеный даже в холодное лето – каждый по 600 г и слаще сахарной ваты

Назван неприхотливый сорт крупных мясистых и сладких томатов

Кандидат сельскохозяйственных наук, агроном Нелли Гуляева в Дзен-канале "Ученый агроном" (18+) назвала сорт томатов, который прославился гигантскими плодами с сочной и сладкой мякотью. Отличается неприхотливостью: активно плодоносит даже в холодное лето. Урожай приходится собирать ведрами.

Описание сорта

По словам эксперта, речь идет о сорте "Большой сахар". Кусты вырастают мощными, в высоту до 2 метров. Требуют регулярного пасынкования. Вести растение нужно в 1-2 стебля и обязательно крепко подвязывать, чтобы оно не сломалось под тяжестью увесистых плодов.

Урожайность

Первый урожай начинает радовать уже через 95-105 дней после прорастания семян. Поэтому дачники успевают собрать все томаты до появления фитофторы.

Помидоры вырастают крупными, весом от 250 до 600 граммов, мясистыми, вкусными и сладкими. Идеально подходят для еды в свежем виде и томатных соусов. Хорошо хранятся после сбора.

"Выращиваю этот сорт третий год подряд. В первый сезон чуть не потеряла куст: он просто сломался под тяжестью плодов. Теперь ставлю двойную опору из металлических трубок. Зато какое удовольствие разрезать такой помидор: сок не течет, мякоть плотная, а вкус... Дети едят прямо с грядки, даже не доносят до дома!" – поделилась своими впечатлениями о томате Нелли Гуляева.

Личный опыт дачников

Дачники тоже оставляют о сорте «Большой сахар» только положительные отзывы:

«Сажала в теплице, куст вырос под 2 метра, пришлось крепко подвязывать. Первые томаты были просто огромными, по 600 граммов, следующие – помельче, но все равно крупные. Вкус отличный, мякоть сахарная, прямо тает во рту». «Сорт очень урожайный, кисти тяжелые, каждый томат весом в полкило. Вкус сладкий, настоящий «помидорный», кожица тонкая. Если кусты не пасынковать, то они быстро превращаются в джунгли, поэтому удаление пасынков обязательно». «Куст мощный, высокий. Урожайность порадовала, но вызревание поздноватое, первые плоды снял в начале августа. Вкус отменный, мясистые и сладкие».

