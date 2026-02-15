Российский город, который называют "сибирскими Афинами" - сходств очень много: что посетить, какие блюда попробовать

Уютный город в Сибири, который стоит посетить каждому туристу

Многие туристы не догадываются, что на территории России есть свои Афины. Подобным образом называют город Томск. Название носит неофициальный характер, но именно так нарекли город два человека – князь Вяземский и нарком Луначарский. После этого Томск начали сравнивать с «сибирскими Афинами» и местные жители.

Сравнение с Афинами

Именно в Афинах в прошлом большое внимание уделяли именно обучению, из-за чего город быстро стал символом культуры и просвещения среди всей Европы. Похожая ситуация в свое время наблюдалась и в Томске.

Город университетов

«В 1888 году здесь открылся первый университет в азиатской части России – Императорский Томский университет (ныне ТГУ). Это стало отправной точкой: вскоре появились Томский технологический институт (ныне ТПУ), медицинский университет и другие вузы. Уже к началу XX века Томск был крупнейшим образовательным центром Сибири», - сообщает портал «Вести-Томск».

На данный момент каждый пятый житель Томска является студентом. По этим показателям город уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас здесь продолжают работу девять университетов, при этом город не является миллионником.

legion-media

«В отличие от многих сибирских городов, развивавшихся как промышленные или торговые центры, Томск всегда делал ставку на интеллектуальный потенциал. Здесь работали выдающиеся ученые, а библиотеки университетов собирали уникальные коллекции книг», - добавил источник.

У Томска есть и другой схожий признак с Афинами. Сибирский город находится на возвышенности. Посередине Томска есть холм, с которого можно увидеть окрестности. В Афинах есть Акрополь. С него также открывается прекрасный вид.

Что посетить в Томске

Если окажетесь в этом сибирском городе, то обязательно посетите Воскресенскую гору, Дом искусств, Ново-Соборную площадь, Томский государственный университет, Ботанический сад ТГУ. Город отличается доступным жильем, низкими ценами, приветливыми местными жителями и вкусной едой.

legion-media

Что попробовать в Томске

Лучше всего пробовать здесь национальные сибирские блюда. В местных ресторанах и кафе можно встретить стерлядь горячего копчения, пельмени с дичью, блюда из медвежатины и оленины, строганину, десерты с кедровыми орехами и жимолостью, варенье из сосновых шишек и торт "Томск".

Ранее портал «Городовой» рассказал, какой город в России называют "столицей пейзажей".