Нашла идеальный вагон РЖД: там все купе одноместные – не поездка, а сплошное удовольствие

Опубликовано: 15 февраля 2026 20:34
 Проверено редакцией
Сколько стоит билет в такой отель на колесах

Путешествие в поезде нередко превращается в испытание на прочность. Аромат лапши быстрого приготовления, храп соседа, очередь в туалет, – все это может омрачить любую поездку. Однако в составе некоторых фирменных поездов курсируют идеальные вагоны, где пассажир может наслаждаться тишиной, уединением и никуда не выходить. Ведь его купе оборудовано туалетом и душевой кабиной.

Конечно, речь идет о вагоне класса "Люкс". Он заметно отличается от всех остальных, включая СВ. Спальное место здесь напоминает кровать гостиничного номера. Легким движением руки оно преобразуется в роскошный диван.

Комфорт и уединение

В купе есть телевизор, кондиционер, который регулируется индивидуально, а также душевая кабина и туалет. А главное в нем нет и не может быть соседей. За исключением случаев, когда вы изначально путешествуете вдвоем с близким человеком.

Сервис

В вагоне класса "Люкс" вас встречают как дорогого гостя. Пассажиру обязательно предоставляются тапочки и косметичка, где есть все самое необходимое: расческа, губка для обуви, шапочка для душа, зубная паста и щетка, шампунь и гель для душа, ватные диски и швейный набор. Стол сервирован фруктовой корзинкой и дорогим шоколадом.

Сервис здесь на высоте. Проводники вежливые и услужливые, всегда готовые прийти на помощь. В стоимость поездки всегда включено горячее питание из вагона-ресторана.

Сколько стоит такое удовольствие

  • Стоимость 11-часовой поездки из Москвы в Казань в вагоне класса "Люкс" обойдется в 45 000 рублей.
  • Прокатиться из Петербурга в Москву будет стоить чуть меньше – 38 000 рублей. Поездка займет 8 часов.
  • А за билет из Москвы в Адлер придется отдать почти 107 000 рублей. Путешествие продлится чуть больше суток.

Таким образом, если вы хотите провести ночь в тишине, растянуться на широкой полке и не беспокоиться о соседях, вагон класса «Люкс» – это отличный выбор, но, к сожалению, далеко не для всех доступный.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
