В 2010 году окончила факультет русской филологии и журналистики Елабужского государственного педагогического университета.

В 2017 году окончила факультет иностранных языков Елабужского института Казанского федерального университета.

Профессиональный опыт

Свой путь в журналистике начала в 2020 году с работы в информагентстве SM.News. Публиковала новости и развлекательные статьи о шоу-бизнесе.

Работала редактором новостной ленты в издании "Агентство бизнес новостей". Освещала новости компаний, финансов и экономики.

Была автором на сайтах Хибины.ру, News102, PrimaMedia. Освещала темы туризмы, домоводства, кулинарии и садоводства.

В настоящее время сотрудничаю с "Городовым" как автор, чтобы доносить читателю важную и интересную информацию.

О себе

Люблю путешествовать и играть на фортепиано.