Ольга Зайцева
В 2010 году окончила факультет русской филологии и журналистики Елабужского государственного педагогического университета.
В 2017 году окончила факультет иностранных языков Елабужского института Казанского федерального университета.
Профессиональный опыт
Свой путь в журналистике начала в 2020 году с работы в информагентстве SM.News. Публиковала новости и развлекательные статьи о шоу-бизнесе.
Работала редактором новостной ленты в издании "Агентство бизнес новостей". Освещала новости компаний, финансов и экономики.
Была автором на сайтах Хибины.ру, News102, PrimaMedia. Освещала темы туризмы, домоводства, кулинарии и садоводства.
В настоящее время сотрудничаю с "Городовым" как автор, чтобы доносить читателю важную и интересную информацию.
О себе
Люблю путешествовать и играть на фортепиано.
Был на сайте: 03 февраля 2026 в 11:57
Количество публикаций: 13