Самые вкусные малосольные огурцы: хруст стоит на 1 км в округе – простой рецепт без заморочек и хлопот

Рецепт сочных, хрустящих и вкусных малосольных огурцов

Ранней весной уже очень хочется свежих зеленцов и ароматных закусок к ужину. Но до нового урожая пока далеко. В такие моменты выручит простой рецепт малосольных огурцов, которым поделилась автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+). Они получатся сочными, хрустящими и очень вкусными. Идеально подойдут и на праздник, и на каждый день.

Что потребуется:

миниатюрные огурцы – 13 шт.;

зубчик чеснока – 5 шт.;

зонтики укропа – 5 шт.;

свежий укроп – 7 веточек;

листья хрена – 3 шт.;

черный перец горошком – 5 шт.;

душистый перец горошком – 3 шт.;

вода для рассола – 1 литр;

соль – 1 столовая ложка с горкой;

сахар – 1 столовая ложка.

Как приготовить:

В первую очередь нужно промыть огурцы и отрезать у них кончики. Затем следует взять кастрюлю, на дно уложить зонтики укропа, листья хрена, 2/3 нарезанных пластинок чеснока. Уложить огурцы.

Сверху добавить оставшиеся пластинки чеснока, горошки черного, душистого перца и выложить веточки свежего укропа.

После нужно довести воду почти до кипения, всыпать соль, сахар, перемешать до полного растворения и залить огурцы горячим рассолом. Накрыть все тарелкой и поставить на нее гнет в виде 500-граммовой банки с водой. Оставить огурцы при комнатной температуре на 3 дня, а потом убрать их в холодильник. Закуска получится ароматной, сочной, хрустящей, в меру соленой и чуть сладковатой.

Полезные советы:

Если огурцы не только что собраны с грядки, лучше замочить их в очень холодной воде на 2-3 часа. В таком случае они получатся более хрустящими и упругими.

Соль лучше использовать каменную, без добавок. Йодированная и мелкая соль может придать закуске другой вкус.

Если в комнате очень тепло, то огурцы могут приготовиться быстрее. Поэтому на 2-й день их лучше попробовать, чтобы оценить готовность.

