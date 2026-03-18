Самые вкусные малосольные огурцы: хруст стоит на 1 км в округе – простой рецепт без заморочек и хлопот
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Пиону при появлении ростков - первым делом: Цвести будет, как шикарный король Полезное
Тру сыр и катаю шарики: Получаю классную закуску за 8 минут - с секретиком Полезное
Куда сходить с ребенком в Санкт-Петербурге: 6 интересных и познавательных локаций для юных туристов Вопросы о Петербурге
«Зенит навсегда»: век триумфов и страсти в новом фильме клуба Город
Картофель, бекон + еще 1 ингредиент – а на выходе сочная выпечка без теста: этот рецепт станет вашим фаворитом Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Самые вкусные малосольные огурцы: хруст стоит на 1 км в округе – простой рецепт без заморочек и хлопот

Опубликовано: 18 марта 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт сочных, хрустящих и вкусных малосольных огурцов  

Ранней весной уже очень хочется свежих зеленцов и ароматных закусок к ужину. Но до нового урожая пока далеко. В такие моменты выручит простой рецепт малосольных огурцов, которым поделилась автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+). Они получатся сочными, хрустящими и очень вкусными. Идеально подойдут и на праздник, и на каждый день.

Что потребуется:

  • миниатюрные огурцы – 13 шт.;
  • зубчик чеснока – 5 шт.;
  • зонтики укропа – 5 шт.;
  • свежий укроп – 7 веточек;
  • листья хрена – 3 шт.;
  • черный перец горошком – 5 шт.;
  • душистый перец горошком – 3 шт.;
  • вода для рассола – 1 литр;
  • соль – 1 столовая ложка с горкой;
  • сахар – 1 столовая ложка.

Как приготовить:

В первую очередь нужно промыть огурцы и отрезать у них кончики. Затем следует взять кастрюлю, на дно уложить зонтики укропа, листья хрена, 2/3 нарезанных пластинок чеснока. Уложить огурцы.

Сверху добавить оставшиеся пластинки чеснока, горошки черного, душистого перца и выложить веточки свежего укропа.

После нужно довести воду почти до кипения, всыпать соль, сахар, перемешать до полного растворения и залить огурцы горячим рассолом. Накрыть все тарелкой и поставить на нее гнет в виде 500-граммовой банки с водой. Оставить огурцы при комнатной температуре на 3 дня, а потом убрать их в холодильник. Закуска получится ароматной, сочной, хрустящей, в меру соленой и чуть сладковатой.

Полезные советы:

  • Если огурцы не только что собраны с грядки, лучше замочить их в очень холодной воде на 2-3 часа. В таком случае они получатся более хрустящими и упругими.
  • Соль лучше использовать каменную, без добавок. Йодированная и мелкая соль может придать закуске другой вкус.
  • Если в комнате очень тепло, то огурцы могут приготовиться быстрее. Поэтому на 2-й день их лучше попробовать, чтобы оценить готовность.

Ранее мы поделились рецептом маринованной капусты, которая получится вкуснее квашеной.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью