Город, которого не было на картах: один из самых засекреченных в СССР - как живет сейчас, можно ли туда попасть

Во времена СССР существовали закрытые города, которые тщательно скрывались от общественности. Таких населенных пунктов не существовало на картах, из-за чего о них не знали даже те, кто жил неподалеку. Но один из таких городов стоит отметить отдельно, ведь для Советского Союза он сыграл особую роль. Речь идет о Новгороде-17.

Как жил город в период СССР

Добраться до Новгорода-17 обычным людям раньше не представлялось возможным. Здесь действовал максимальный уровень охраны с собаками, высокими заборами и колючей проволкой. Даже родственники людей, живущих там, не могли попасть на его территорию. Жители Новгорода-17 подписывали бумаги о неразглашении информации.

При этом не стоит считать, что людям там жилось плохо. За колючей проволокой жизнь ничем не отличалась от обычной, ведь здесь были школы, садики, аптеки, магазины, больницы, кафе и прочие удобства. Сейчас уже все изменилось.

Почему город был таким секретным

"Новгород-17 создавался для обслуживания огромного ядерного хранилища в середине 1950-х годов. Оно стало самым большим на территории Советского Союза. Но к концу 1980 года этот объект попал под программу сокращения ядерных арсеналов и был расформирован", - сообщает канал "Русские тайны".

На территории города даже была своя милиция, прокуратура, КГБ и суд. Дети, которые учились в местных школах, получали аттестаты, в которых указывалась Москва.

Как сейчас живет город

При посещении Новгорода-17 возникает ощущение, что тут остановилось время. На данный момент в населенном пункте проживает около 400 человек, значительная часть из них - пенсионеры. На территории города сохранилось множество домов, в которых теперь никто не живет. Школа закрылась здесь в 2020 году.

Сложно ли добираться

"Добраться сюда сейчас непросто: сначала нужно преодолеть разбитую грунтовку через чащу леса, а затем осторожно проехать по едва держащемуся мосту. И вот перед нами появляется некогда грозный контрольно-пропускной пункт. Именно с него начинается знакомство с городом", - рассказывает блогер.

