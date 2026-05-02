Письмо иглой дикобраза и обед для бегемота: чем заняться в Ленинградском зоопарке с 9 по 11 мая

Опубликовано: 2 мая 2026 15:01
 Проверено редакцией
Global Look Press / Zamir Usmanov
Участвовать в программе могут дети от 8 лет и взрослые.

Майские праздники — отличный повод выбраться в Ленинградский зоопарк. В этом году здесь подготовили не просто прогулки, а настоящее погружение в историю и знакомство с новыми пушистыми жителями. Рассказываем, ради чего стоит сходить в зоосад в ближайшее время.

«Военный альбом»: как выживали звери и люди

Многие знают, что Ленинградский зоосад не закрывался даже в самые суровые годы блокады. Но как именно там теплилась жизнь? Об этом расскажут на интерактивной программе «Военный альбом». Это не скучная лекция, а возможность буквально прикоснуться к прошлому.

Главная героиня блокадных хроник — знаменитая бегемотиха Красавица. Представьте: чтобы ее кожа не трескалась от сухости и холода, сотрудница Евдокия Дашина каждый день привозила на саночках по 40 вёдер воды из Невы.

На занятиях вы сможете сами рассчитать рацион Красавицы из тех продуктов, которыми её спасали в сороковые.

Что еще интересного будет в программе:

  • Письма из прошлого. Вы попробуете написать письмо ручкой, сделанной из иглы дикобраза. Такие сувениры сотрудники зоосада когда-то отправляли бойцам на фронт.
  • Уроки выживания. Можно будет изучить брошюры 40-х годов и узнать, какие дикорастущие травы помогали людям и животным спасаться от голода.
  • Свой альбом. В финале каждый соберет памятный альбом с историческими фактами, который можно забрать домой.

Когда: 9, 10 и 11 мая в 13:00. Для кого: взрослые и дети от 8 лет. Цена вопроса: 300 рублей (плюс обычный входной билет).

Прятки в сумках: в семействе кенгуру пополнение

Если вам хочется милоты, то сейчас — идеальное время, чтобы понаблюдать за кенгуру Беннетта.

Самое удивительное, что малыши родились еще осенью. Но кенгуру — народ скрытный. Почти полгода крохи провели в материнских сумках, подрастая и набираясь сил. Всё это время посетители могли лишь догадываться о пополнении по шевелению в «кармашках» у мам.

Сейчас кенгурята уже начали активно высовывать носы и даже выходить на короткие прогулки. Увидеть их — настоящая удача, так что запаситесь терпением и камерами.

Автор:
Юлия Аликова
