Кабачковые батончики: никакой сковороды и возни — рецепт просят даже мясоеды

Если вы думаете, что кабачки — это скучно и только про жарку на сковороде, вы просто не пробовали этот вариант. Рецептом кабачковых батончиков в духовке поделилась автор Дзен-канала "Евгения Полевская. Это просто".
Ингредиенты:
кабачки — 450 г,
чеснок — 3 зубчика,
соль — по вкусу,
чёрный перец — по вкусу,
яйца — 2 шт.,
сыр (моцарелла) — 150 г,
геркулес — 100 г.
Приготовление
Сначала натираю кабачки на крупной тёрке. Если они молодые — кожуру не снимаю. Добавляю немного соли, перемешиваю и оставляю на 15 минут — за это время выделяется лишняя влага.
Теперь хорошо отжимаю кабачки, чтобы масса не была водянистой и батончики держали форму. Перекладываю в миску, добавляю измельчённый чеснок, яйца, соль и перец по вкусу.
Затем вмешиваю тёртый сыр и геркулес. Всё тщательно перемешиваю до однородной массы — получается плотный фарш.
Формирую батончики примерно размером с мандарин, придаю им аккуратную продолговатую форму. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и сверху слегка смазываю растительным маслом.
Отправляю в разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут.
Примерное время приготовления: 40 минут
