Кабачковые батончики: никакой сковороды и возни — рецепт просят даже мясоеды

Опубликовано: 2 мая 2026 13:46
 Проверено редакцией
Румяная корочка, тянущийся сыр внутри и никакого лишнего масла.

Если вы думаете, что кабачки — это скучно и только про жарку на сковороде, вы просто не пробовали этот вариант. Рецептом кабачковых батончиков в духовке поделилась автор Дзен-канала "Евгения Полевская. Это просто".

Ингредиенты:

  • кабачки — 450 г,

  • чеснок — 3 зубчика,

  • соль — по вкусу,

  • чёрный перец — по вкусу,

  • яйца — 2 шт.,

  • сыр (моцарелла) — 150 г,

  • геркулес — 100 г.

Приготовление

Сначала натираю кабачки на крупной тёрке. Если они молодые — кожуру не снимаю. Добавляю немного соли, перемешиваю и оставляю на 15 минут — за это время выделяется лишняя влага.

Теперь хорошо отжимаю кабачки, чтобы масса не была водянистой и батончики держали форму. Перекладываю в миску, добавляю измельчённый чеснок, яйца, соль и перец по вкусу.

Кабачковые батончики: никакой сковороды и возни — рецепт просят даже мясоеды - image 1
Затем вмешиваю тёртый сыр и геркулес. Всё тщательно перемешиваю до однородной массы — получается плотный фарш.

Формирую батончики примерно размером с мандарин, придаю им аккуратную продолговатую форму. Выкладываю на противень, застеленный пергаментом, и сверху слегка смазываю растительным маслом.

Отправляю в разогретую до 200°C духовку на 20-25 минут.

Примерное время приготовления: 40 минут

