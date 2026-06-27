Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так

Существует множество рецептов домашних пирогов, но именно этот вариант особенно выручает, когда хочется приготовить что-то вкусное без долгой возни с тестом.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусная история".
Ингредиенты:
Для теста:
- мука — 200 г,
- сливочное масло — 100 г,
- холодная вода — 50 мл,
- соль — щепотка.
Для начинки:
- варёные яйца — 4 шт.,
- сырое яйцо — 1 шт.,
- зелёный лук — 50 г,
- сыр (моцарелла или любой полутвёрдый) — 100 г,
- сметана 15-25% — 2 ст. л.,
- соль — по вкусу.
- яичный желток — 1 шт.,
- кунжут — по вкусу.
Приготовление
В миску просеиваю муку, добавляю соль и холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Перетираю всё руками в мелкую крошку.
Вливаю холодную воду и быстро замешиваю мягкое тесто. Заворачиваю его в пакет или пищевую плёнку и убираю в холодильник примерно на 20 минут.
Для начинки варёные яйца нарезаю небольшими кубиками. Добавляю мелко нарезанный зелёный лук. Сыр натираю на крупной тёрке и соединяю с яйцами. Добавляю сырое яйцо, сметану, немного соли и перемешиваю.
Охлаждённое тесто раскатываю в пласт толщиной около 4-5 мм и сразу переношу на противень, застеленный пергаментом.
В центр выкладываю начинку, оставляя по краям свободное место. Поднимаю края теста, слегка закрывая начинку, чтобы получился открытый пирог.
Смазываю бортики желтком и посыпаю кунжутом. Выпекаю в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до красивой золотистой корочки.
Примерное время приготовления: 1 час
Личный опыт
Я люблю готовить этот пирог с сыром сулугуни — получается очень тягучая начинка.
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