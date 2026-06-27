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Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так

Опубликовано: 27 июня 2026 06:05
 Проверено редакцией
Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так
Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так
Городовой ру
Ленивый пирог за 10 минут.

Существует множество рецептов домашних пирогов, но именно этот вариант особенно выручает, когда хочется приготовить что-то вкусное без долгой возни с тестом.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Вкусная история".

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 200 г,
  • сливочное масло — 100 г,
  • холодная вода — 50 мл,
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • варёные яйца — 4 шт.,
  • сырое яйцо — 1 шт.,
  • зелёный лук — 50 г,
  • сыр (моцарелла или любой полутвёрдый) — 100 г,
  • сметана 15-25% — 2 ст. л.,
  • соль — по вкусу.
  • яичный желток — 1 шт.,
  • кунжут — по вкусу.

Приготовление

В миску просеиваю муку, добавляю соль и холодное сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками. Перетираю всё руками в мелкую крошку.

Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так - image 1
Этот пирог с яйцом и зелёным луком оказался вкуснее любых пирожков: теперь готовлю только так - image 1

Вливаю холодную воду и быстро замешиваю мягкое тесто. Заворачиваю его в пакет или пищевую плёнку и убираю в холодильник примерно на 20 минут.

Для начинки варёные яйца нарезаю небольшими кубиками. Добавляю мелко нарезанный зелёный лук. Сыр натираю на крупной тёрке и соединяю с яйцами. Добавляю сырое яйцо, сметану, немного соли и перемешиваю.

Охлаждённое тесто раскатываю в пласт толщиной около 4-5 мм и сразу переношу на противень, застеленный пергаментом.

В центр выкладываю начинку, оставляя по краям свободное место. Поднимаю края теста, слегка закрывая начинку, чтобы получился открытый пирог.

Смазываю бортики желтком и посыпаю кунжутом. Выпекаю в заранее разогретой до 180 градусов духовке 35-40 минут до красивой золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 1 час

Личный опыт

Я люблю готовить этот пирог с сыром сулугуни — получается очень тягучая начинка.

Ранее мы писали о том, как приготовить нежный паштет из шпрот.

Автор:
Александр Асташкин
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