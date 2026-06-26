Обычные бутерброды со шпротами ушли на второй план: теперь готовлю только этот нежнейший паштет

Готовлю нежный шпротный паштет с плавленым сыром, яйцом и ароматным укропом, который превращает обычную закуску в настоящий кулинарный хит.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Яйцо Ашот".
Ингредиенты:
- шпроты в масле — 160 г,
- яйца куриные — 2 шт.,
- плавленый сыр — 100 г,
- укроп свежий — небольшой пучок,
- сливочное масло — 25 г,
- хлеб — несколько ломтиков,
- свежий огурец — 1 шт.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу.
Приготовление
Шпроты вместе с маслом перекладываю в миску и тщательно разминаю вилкой до однородной массы. Это основа будущего паштета.
Плавленый сыр добавляю к шпротам и снова тщательно перемешиваю до кремовой текстуры без комочков.
Отварные яйца разделяю на белки и желтки. Белки натираю на мелкой тёрке и добавляю в паштет вместе с мелко нарезанным укропом. Всё хорошо перемешиваю.
Хлеб обжариваю на сливочном масле до золотистой корочки только с одной стороны — так он остаётся мягким внутри и хрустящим снизу.
На тёплый хлеб щедро выкладываю шпротный паштет и равномерно распределяю. Сверху посыпаю натёртыми яичными желтками.
Завершаю свежими ломтиками огурца.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
Я люблю есть эту намазку и с чёрным хлебом, и с белым. Свежий огурец в конце я не добавляю.
Ранее мы писали о том, как приготовить "Ленинградский" торт дома.