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Обычные бутерброды со шпротами ушли на второй план: теперь готовлю только этот нежнейший паштет

Опубликовано: 26 июня 2026 15:13
 Проверено редакцией
Обычные бутерброды со шпротами ушли на второй план: теперь готовлю только этот нежнейший паштет
Обычные бутерброды со шпротами ушли на второй план: теперь готовлю только этот нежнейший паштет
Городовой ру
Простая банка шпрот превращается в закуску уровня ресторана.

Готовлю нежный шпротный паштет с плавленым сыром, яйцом и ароматным укропом, который превращает обычную закуску в настоящий кулинарный хит.

Рецептом поделился автор Дзен-канала "Яйцо Ашот".

Ингредиенты:

  • шпроты в масле — 160 г,
  • яйца куриные — 2 шт.,
  • плавленый сыр — 100 г,
  • укроп свежий — небольшой пучок,
  • сливочное масло — 25 г,
  • хлеб — несколько ломтиков,
  • свежий огурец — 1 шт.,
  • соль — по вкусу,
  • чёрный перец — по вкусу.

Приготовление

Шпроты вместе с маслом перекладываю в миску и тщательно разминаю вилкой до однородной массы. Это основа будущего паштета.

Обычные бутерброды со шпротами ушли на второй план: теперь готовлю только этот нежнейший паштет - image 1
Обычные бутерброды со шпротами ушли на второй план: теперь готовлю только этот нежнейший паштет - image 1

Плавленый сыр добавляю к шпротам и снова тщательно перемешиваю до кремовой текстуры без комочков.

Отварные яйца разделяю на белки и желтки. Белки натираю на мелкой тёрке и добавляю в паштет вместе с мелко нарезанным укропом. Всё хорошо перемешиваю.

Хлеб обжариваю на сливочном масле до золотистой корочки только с одной стороны — так он остаётся мягким внутри и хрустящим снизу.

На тёплый хлеб щедро выкладываю шпротный паштет и равномерно распределяю. Сверху посыпаю натёртыми яичными желтками.

Завершаю свежими ломтиками огурца.

Примерное время приготовления: 20 минут

Личный опыт

Я люблю есть эту намазку и с чёрным хлебом, и с белым. Свежий огурец в конце я не добавляю.

Ранее мы писали о том, как приготовить "Ленинградский" торт дома.

Автор:
Александр Асташкин
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