Наш ответ «Киевскому»: как приготовить легендарный «Ленинградский торт» дома

Если вы выросли в советское время, то наверняка помните ту самую коробку с изображением Петропавловской крепости. «Ленинградский» торт был королем любого праздничного стола.
Это не просто десерт, а настоящая гастрономическая легенда, которая до сих пор вызывает приятную ностальгию.
Кто придумал этот шедевр?
Торт появился в 1960-х годах. Его создала Виктория Татарская — легендарный кондитер из ленинградского кафе «Норд» (позже переименованного в «Север»).
Интересный факт: «Ленинградский» стал своеобразным ответом дорогому «Киевскому» торту. В «Киевском» использовались дефицитные орехи и сложные коржи-безе.
Татарская же решила сделать торт из доступных продуктов, но так, чтобы по вкусу он ничуть не уступал. И у неё получилось!
Рецепт
Шеф-повар Элина Улыбина-Бай дала "Городовому" подробный рецепт этого легендарного рецепта.
|Ингредиенты для коржей
|Количество
|Яйца
|4 шт
|Сахар
|1 ст
|Мука
|1 ст
|Разрыхлитель
|1 ч. л.
|Какао-порошок
|2 ст. л.
|Ингредиенты для крема
|Количество
|Сливки (33-35%)
|400 мл
|Банка сгущенного молока
|1 шт
|Ванильный сахар
|1 ч. л.
|Грецкие орехи
|(по желанию)
|Шоколад
|для украшения
Способ приготовления коржей
1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
2. Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая.
3. Разделите тесто на две части. В одну добавьте какао. Выпекайте коржи при 170 градусов около 20-25 минут.
Крем
1. Взбейте сливки со сгущенным молоком и ванильным сахаром до мягких пиков.
2. Коржи остудите и разрежьте на половинки.
3. На нижний корж нанесите крем, посыпьте орехами, накройте вторым коржом.
4. Повторите процесс, затем покройте торт оставшимся кремом и украсьте шоколадом.
5. Уберите торт в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы он пропитался.
«Ленинградский» торт — это отличный повод собраться всей семьей за чаем. Попробуйте приготовить его сами, и вы поймете, почему этот рецепт остается популярным уже больше полувека.
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