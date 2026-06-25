Городовой / Новости Петербурга / Наш ответ «Киевскому»: как приготовить легендарный «Ленинградский торт» дома
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляю один ингредиент в фарш — и пирог становится как в дорогом ресторане: оторваться невозможно Полезное
Близнецам - планирование бюджета, Скорпионам - подарки: денежный гороскоп на июль 2026 года для каждого знака Зодиака Полезное
963 тысячи на диплом и права: 38 000 семей Петербурга решили учить детей за счет государства Новости Петербурга
Одна ошибка может лишить вас достатка на целый год: народные приметы на 25 июня Полезное
В июне поливаю кабачки секретным раствором: плоды выстреливают как из пушки – ни одного пустоцвета Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Россия
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное
Эксклюзив

Наш ответ «Киевскому»: как приготовить легендарный «Ленинградский торт» дома

Опубликовано: 25 июня 2026 04:15
 Проверено редакцией
Наш ответ «Киевскому»: как приготовить легендарный «Ленинградский торт» дома
Наш ответ «Киевскому»: как приготовить легендарный «Ленинградский торт» дома
Городовой ру
Этот десерт напоминает вкус из детства.

Если вы выросли в советское время, то наверняка помните ту самую коробку с изображением Петропавловской крепости. «Ленинградский» торт был королем любого праздничного стола.

Это не просто десерт, а настоящая гастрономическая легенда, которая до сих пор вызывает приятную ностальгию.

Кто придумал этот шедевр?

Торт появился в 1960-х годах. Его создала Виктория Татарская — легендарный кондитер из ленинградского кафе «Норд» (позже переименованного в «Север»).

Интересный факт: «Ленинградский» стал своеобразным ответом дорогому «Киевскому» торту. В «Киевском» использовались дефицитные орехи и сложные коржи-безе.

Татарская же решила сделать торт из доступных продуктов, но так, чтобы по вкусу он ничуть не уступал. И у неё получилось!

Рецепт

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай дала "Городовому" подробный рецепт этого легендарного рецепта.

Ингредиенты для коржей Количество
Яйца 4 шт
Сахар 1 ст
Мука 1 ст
Разрыхлитель 1 ч. л.
Какао-порошок 2 ст. л.
Ингредиенты для крема Количество
Сливки (33-35%) 400 мл
Банка сгущенного молока 1 шт
Ванильный сахар 1 ч. л.
Грецкие орехи (по желанию)
Шоколад для украшения

Способ приготовления коржей

1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.
2. Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая.
3. Разделите тесто на две части. В одну добавьте какао. Выпекайте коржи при 170 градусов около 20-25 минут.

Крем

1. Взбейте сливки со сгущенным молоком и ванильным сахаром до мягких пиков.
2. Коржи остудите и разрежьте на половинки.
3. На нижний корж нанесите крем, посыпьте орехами, накройте вторым коржом.
4. Повторите процесс, затем покройте торт оставшимся кремом и украсьте шоколадом.
5. Уберите торт в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы он пропитался.

«Ленинградский» торт — это отличный повод собраться всей семьей за чаем. Попробуйте приготовить его сами, и вы поймете, почему этот рецепт остается популярным уже больше полувека.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить пирожное "Павлова".

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью