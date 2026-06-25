Наш ответ «Киевскому»: как приготовить легендарный «Ленинградский торт» дома

Этот десерт напоминает вкус из детства.

Если вы выросли в советское время, то наверняка помните ту самую коробку с изображением Петропавловской крепости. «Ленинградский» торт был королем любого праздничного стола.

Это не просто десерт, а настоящая гастрономическая легенда, которая до сих пор вызывает приятную ностальгию.

Кто придумал этот шедевр?

Торт появился в 1960-х годах. Его создала Виктория Татарская — легендарный кондитер из ленинградского кафе «Норд» (позже переименованного в «Север»).

Интересный факт: «Ленинградский» стал своеобразным ответом дорогому «Киевскому» торту. В «Киевском» использовались дефицитные орехи и сложные коржи-безе.

Татарская же решила сделать торт из доступных продуктов, но так, чтобы по вкусу он ничуть не уступал. И у неё получилось!

Рецепт

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай дала "Городовому" подробный рецепт этого легендарного рецепта.

Ингредиенты для коржей Количество Яйца 4 шт Сахар 1 ст Мука 1 ст Разрыхлитель 1 ч. л. Какао-порошок 2 ст. л.

Ингредиенты для крема Количество Сливки (33-35%) 400 мл Банка сгущенного молока 1 шт Ванильный сахар 1 ч. л. Грецкие орехи (по желанию) Шоколад для украшения

Способ приготовления коржей

1. Взбейте яйца с сахаром до пышной массы.

2. Постепенно добавляйте муку и разрыхлитель, аккуратно перемешивая.

3. Разделите тесто на две части. В одну добавьте какао. Выпекайте коржи при 170 градусов около 20-25 минут.

Крем

1. Взбейте сливки со сгущенным молоком и ванильным сахаром до мягких пиков.

2. Коржи остудите и разрежьте на половинки.

3. На нижний корж нанесите крем, посыпьте орехами, накройте вторым коржом.

4. Повторите процесс, затем покройте торт оставшимся кремом и украсьте шоколадом.

5. Уберите торт в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь, чтобы он пропитался.

«Ленинградский» торт — это отличный повод собраться всей семьей за чаем. Попробуйте приготовить его сами, и вы поймете, почему этот рецепт остается популярным уже больше полувека.

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