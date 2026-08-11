3 минуты опоздания сорвали Волочковой поездку на Мальдивы

Балерина собиралась в отпуск после концертного тура.

Анастасия Волочкова снова попала в скандальную историю. На этот раз балерина не смогла улететь на любимые Мальдивы. Об этом она рассказала в соцсети.

Это должна была быть уже 29-я по счету поездка артистки на острова. Но вместо белого песка и пальм Волочкова осталась в московском аэропорту.

Версия балерины: «Мы просто ждали очереди»

Анастасия утверждают, что приехала в аэропорт «Шереметьево» заранее. Вместе со своим директором они выкупили билеты.

По словам Волочковой, они спокойно сидели неподалеку и ждали, пока пройдет основная очередь. Никаких объявлений по громкой связи они не слышали. Фамилию балерины никто не называл.

Когда они подошли к выходу, перед ними просто закрыли дверь. Анастасию поразило, как быстро сотрудники аэропорта выгрузили её чемоданы из самолета.

Билеты были невозвратными, поэтому деньги сгорели. Балерина очень расстроилась, ведь она планировала отдохнуть после тяжелого концертного тура.

Версия авиакомпании: пришли из ресторана с опозданием

У авиакомпании «Аэрофлот» на этот счет совсем другое мнение. Перевозчик поднял записи с камер видеонаблюдения и восстановил хронологию событий.

Вот что показали камеры:

Посадка на рейс Москва — Мале официально закончилась в 22:15.

Волочкова с директором подошли к гейту только в 22:18, сообщает 78.ru.

В компании подчеркнули: сотрудники несколько раз лично созывали опаздывающих пассажиров. А багаж сняли строго по правилам авиационной безопасности.

В итоге Волочковой пришлось покупать новые билеты. Она отметила, что в этой ситуации оказалась не одна она. Отпуск всё же состоялся, но обошелся артистке намного дороже.

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