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Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов

Опубликовано: 7 августа 2026 15:31
 Проверено редакцией
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов
Сделка состоялась, а справедливость — нет: почему за проданную квартиру Волочковой в Петербурге всё еще должны 5 миллионов
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda
Анастасия Волочкова рассказала в соцсетях о судебном процессе.

Анастасия Волочкова уже давно продала свою знаменитую недвижимостью в Санкт-Петербурге. Но ушла она не без скандала.

Подарок на миллион

Эту квартиру площадью почти 200 «квадратов» в самом центре Петербурга балерине подарил олигарх Сулейман Керимов еще в 2001 году.

Интерьер там был под стать хозяйке: золото, лепнина, огромные люстры и зеркала. Настоящий дворец!

Потоп и судебные тяжбы

Проблемы начались несколько лет назад. В элитном доме прорвало трубы, и квартиру Волочковой просто затопило. Балерина не стала опускать руки и пошла в суд.

В соцсети артистка рассказала, экспертиза подтвердила: виновата управляющая компания. Суд встал на сторону звезды и обязал коммунальщиков выплатить ей около 5 миллионов рублей.

Деньги растворились в воздухе

Несмотря на решение суда, Анастасия до сих пор не увидела ни копейки. Управляющая компания платить не спешит. Недавно выяснилось, что исполнительное производство и вовсе приостановлено.

Волочкова в недоумении. Ремонт в квартире ей пришлось делать за свой счет, чтобы привести жилье в товарный вид.

Анастасия жалуется своим подписчикам, что эти люди просто скрываются. Хотя деньги у компании есть. Где теперь искать правду и свои миллионы, балерина не знает.

Итог

Квартира продана (по некоторым данным, цена вопроса составляла около 130 миллионов рублей, но итоговая сумма сделки не разглашается).

Анастасия признается, что теперь ей стало легче — обуза с плеч, ведь артистке приходилось оплачивать огромные счета за квартиру и следить за ее состоянием, но это делать неудобно, так как балерина живет в Москве.

Однако отдавать свои кровные 5 миллионов «ленивым» коммунальщикам она не намерена и собирается биться до конца.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Волочкова в Петербурге заказывает только шпинат и воду.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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