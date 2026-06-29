«Настя, ты никогда не будешь голодной»: почему Волочкова в Петербурге заказывает только шпинат и воду

Анастасия Волочкова рассказала, где в Петербурге любит проводить время с семьей.

Анастасия Волочкова — личность яркая и талантливая. Балерина годами ходит в одни и те же места в Петербурге и ест одни и те же блюда.

Давайте заглянем в «райдер» звезды и узнаем, где её можно встретить в Северной столице.

Единственное любимое место

Как рассказала "Городовому" балерина и заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова, в Петербурге Анастасия не любит экспериментировать. Её фаворит — «Барвиха Lounge» на Невском проспекте, 26.

Это заведение она посещает каждый раз, когда приезжает в город.

У этого места есть своя «фишка», о которой Волочкова рассказывает с восторгом. Самый красивый вид на Казанский собор открывается… из огромного окна в уборной.

Диета из детства и «еда для нормальных людей»

Главное блюдо Волочковой в ресторане — шпинат на пару с тертым пармезаном. Как ни странно, Анастасия называет его «блюдом из детства».

"Еду для нормальных людей я не ем, но заказываю для тех людей, с которыми я прихожу в этот ресторан. Ленинградский торт я ела последний раз вот когда мы с мамой моей его пекли", - признается звезда.

Из напитков в её бокале обычно либо простая вода с лимоном, либо ледяное игристое для настроения.

Жесткая дисциплина с едой началась в 9 лет, когда Анастасия поступила в Академию имени Вагановой. Тогда она дала себе зарок.

"Я настолько была одержима балетом и стройностью, что я себе сказала: «Настя, ты никогда больше не будешь испытывать чувство голода». Поэтому в ресторанах меня накормить невозможно. Я ем свой любимый шпинат. Дома ем салатные листья и вечером одно или два яичка варёных в святку", - говорит балерина.

Семья и Петербург

Приезды в Петербург для знаменитости — это прежде всего встречи с близкими. Анастасия навещает маму и дочь. Анастасия старается уделять время семье.

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